Потрібно глянути правді у вічі: МЗС України відреагувало на скандальну заяву Орбана

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Фото: Facebook/Олег Ніколенко

Міністерство закордонних справ України висловило своє невдоволення заявою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "фінансову неіснуючу" Україну.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Спікер МЗС Олег Ніколенко зазначив, що підтримка України не є благодійністю, а є інвестицією у безпеку усієї Європи. Угорське керівництво, за словами Ніколенка, не повинно висловлюватись про фінансові питання інших країн, особливо з огляду на той факт, що Угорщина сама отримує чималі кошти від ЄС для підтримки своєї економічної стабільності.

Ніколенко також зазначив, що українці ціною власного життя забезпечують мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами на тлі безпрецедентної російської агресії. Він закликав Віктора Орбана глянути правді в очі та зрозуміти, що підтримка України необхідна для забезпечення безпеки всієї Європи.

Заява Орбана про фінансово неіснуючу Україну викликала обурення в Україні та отримала миттєву схвальну реакцію у Москві. Орбан також висловив думку, що без підтримки партнерів війна в Україні одразу закінчиться. Його заяви викликали засудження української влади, яка наголосила, що підтримка України є необхідною для забезпечення миру та стабільності в регіоні.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну економічно неіснуючою країною. За його словами, війна закінчиться, як тільки США та Європейський Союз перестануть фінансово підтримувати Україну. Такі нові заяви про Україну було зроблено Орбаном у контексті європейської військової та економічної допомоги, проти якої постійно виступає Будапешт.

Орбан стверджує, що "за його оцінкою" війна припиниться у момент, коли США та ЄС вирішать більше не фінансувати діяльність українського уряду.