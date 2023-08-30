Разумков зарегистрировал законопроект, приравнивающий коррупцию к госизмене

Народный депутат Дмитрий Разумков. Фото: фейсбук-страница политика

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9659, приравнивающий коррупцию к государственной измене. Его авторами стали народный депутат Дмитрий Разумков и его объединение в ВР.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Отмечается, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что подаст в парламент свой законопроект по этому вопросу.

Детали законопроекта

"Команда "Разумной политики" зарегистрировала законопроект №9659, которым мы дополняем Уголовный кодекс статьей 111-3 и приравниваем наказание за коррупцию к наказанию за государственную измену на время военного положения. Коррупционерам будет светить 15 лет за решеткой или пожизненное с конфискацией имущества", — написал Разумков.

Законопроект от команды Разумкова

Он отметил, что такие дела будут расследоваться НАБУ, САП и Высшим антикоррупционным судом.

"А не СБУ, из-за которой власти смогут давить на своих политических оппонентов и "хоронить" собственные коррупционные дела, наказание за которые требует общество", — подчеркнул политик.

По его словам, благодаря этому законопроекту можно будет привлечь к ответственности каждого чиновника, нардепа, премьера и даже самого президента.

"Перед законом должны быть равны все. И надеюсь, что коллегам из Парламента хватит совести и ответственности поддержать наш законопроект", — отметил Разумков.

Скриншот сообщения

Что будет с законопроектом Президента

В свою очередь нардеп Ярослав Железняк заявил, что этот законопроект от Разумкова является первым в Раде, который зарегистрировали.

"Насколько я знаю, там только ужесточение наказания без передачи дел от НАБУ. Залог как альтернативу тоже оставили. Сейчас будет интересно, как законопроект Президента будут регистрировать. По Регламенту должен быть альтернативный и только в течение 14 дней после этого закона", — прокомментировал он.

Скриншот сообщения

Напомним, Владимир Зеленский предложил рассмотреть идею о том, чтобы во время военного положения коррупция считалась государственной изменой. Зеленский подчеркнул, что хотя такая суровая мера не может применяться постоянно, в условиях войны она может стать эффективным средством против произвола среди государственных служащих.