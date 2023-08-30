Разумков зареєстрував законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9659, який прирівнює корупцію до державної зради. Його авторами стали народний депутат Дмитро Разумков та його об’єднання у ВР.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що подасть до парламенту свій законопроєкт щодо цього питання.
Деталі законопроєкту
"Команда "Розумної політики" зареєструвала законопроект №9659, яким ми доповнюємо Кримінальний кодекс статтею 111-3 і прирівнюємо покарання за корупцію до покарання за державну зраду на час воєнного стану. Корупціонерам світитиме 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна", — написав Разумков.
Він зазначив, що такі справи будуть розслідувати НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд.
"А не СБУ, через яку влада зможе тиснути на своїх політичних опонентів і "хоронити" власні корупційні справи, покарання за які вимагає суспільство", — наголосив політик.
За його словами, завдяки цьому законопроєкту можна буде притягнути до відповідальності кожного посадовця, нардепа, прем'єра та навіть самого президента.
"Перед законом мають бути рівні всі. І сподіваюся, що колегам з Парламенту вистачить совісті і відповідальності підтримати наш законопроєкт", — зауважив Разумков.
Що буде із законопроєктом Президента
Своєю чергою нардеп Ярослав Железняк заявив, що цей законопроєкт від Разумкова є першим у Раді, який зареєстрували.
"Наскільки я знаю, там тільки посилення покарання без передачі справ від НАБУ. Заставу як альтернативу теж лишили. Зараз буде цікаво, як законопроєкт Президента будуть реєструвати. За Регламентом має бути альтернативний і тільки протягом 14 днів після цього закону", — прокоментував він.
Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася державною зрадою. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.