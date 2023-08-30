Разумков зареєстрував законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради

Народний депутат Дмитро Разумков. Фото: фейсбук-сторінка політика

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9659, який прирівнює корупцію до державної зради. Його авторами стали народний депутат Дмитро Разумков та його об’єднання у ВР.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Зазначається, що раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що подасть до парламенту свій законопроєкт щодо цього питання.

Деталі законопроєкту

"Команда "Розумної політики" зареєструвала законопроект №9659, яким ми доповнюємо Кримінальний кодекс статтею 111-3 і прирівнюємо покарання за корупцію до покарання за державну зраду на час воєнного стану. Корупціонерам світитиме 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна", — написав Разумков.

Законопроєкт від команди Разумкова

Він зазначив, що такі справи будуть розслідувати НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд.

"А не СБУ, через яку влада зможе тиснути на своїх політичних опонентів і "хоронити" власні корупційні справи, покарання за які вимагає суспільство", — наголосив політик.

За його словами, завдяки цьому законопроєкту можна буде притягнути до відповідальності кожного посадовця, нардепа, прем'єра та навіть самого президента.

"Перед законом мають бути рівні всі. І сподіваюся, що колегам з Парламенту вистачить совісті і відповідальності підтримати наш законопроєкт", — зауважив Разумков.

Скриншот допису

Що буде із законопроєктом Президента

Своєю чергою нардеп Ярослав Железняк заявив, що цей законопроєкт від Разумкова є першим у Раді, який зареєстрували.

"Наскільки я знаю, там тільки посилення покарання без передачі справ від НАБУ. Заставу як альтернативу теж лишили. Зараз буде цікаво, як законопроєкт Президента будуть реєструвати. За Регламентом має бути альтернативний і тільки протягом 14 днів після цього закону", — прокоментував він.

Скриншот допису

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася державною зрадою. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.