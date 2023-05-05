Разумков в інтерв'ю розповів, чому скасували виплати військовим

Голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков у гостях Новини.Live. Фото: Новини.Live

Голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков заявив, що не був популістом, коли вводив доплати для військових. Це несправедливо, коли чиновники, які майже не працюють, отримують більше, ніж ті самі військові, які наближають нашу перемогу.

Про це Разумков в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

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Виплати військовим — це не популізм

Ведуча Новини.LIVE Лана Шевченко попросила прокоментувати Дмитра Разумкова те, що у ВР попросили відтермінувати доплати військовим і назвали політика популістом.

"Нагадаю, що 28 лютого 2022 року були введені доплати в 30 тис. і 100 тис. За це голосував весь уряд. За це проголосував Резніков, Марченко... Якщо це популізм, то вони повинні визнати, що 28 лютого минулого року вони були популістами і, мабуть, піти написати заяву займатися чимось іншим", — зазначив Разумков.

Він наголосив, що його популістом назвати важко.

Чому скасували виплати військовим

Колишній очільник ВР згадав, що коли міністр оборони Олексій Резніков прибрав доплати військовим у 30 тис. на вимогу тих же військових, то зазначив, що країна зекономила 100 млрд грн. Разумков же вніс правку про те, що ці гроші військовим варто повернути.

"Наприкінці минуло року в листопаді був прийнятий бюджет на 2023 рік. Скасування відбулося на початку цього року, тобто в листопаді минулого року ці кошти мали бути закладені в бюджеті. Я своєю правкою не додав жодних видатків до бюджету, вони повинні були бути передбачені на 2023 рік і коли я звернувся до мінфінансів, коли вони почали розповідати, що грошей немає, я поставив питання: скажіть, буль ласка, чи закладалися кошти на 2023 рік на виплати 30 тис. військовим?", — заявив політик.

Він додав, що його пропозиція зменшити зарплати чиновників — це лише додаткова економія для бюджету і банальна справедливість.

"Бо коли ми забираємо у військових 30 тис. і починаємо розповідати, що оглядові ради мають отримувати по 600 тис. грн, по 700, по мільйону, коли вони працюють по одному дню на місяць, ну це виглядає точно не справедливо", — підсумував Разумков.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 травня, Дмитро Разумков став гостем Новини.LIVE. В ексклюзивній розмові разом з ведучою Ланою Шевченко політик обговорив підняття тарифів на комунальні послуги в Україні та роботу Верховної Ради.