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Зеленський запропонував прирівняти корупцію до держзради на законодавчому рівні

27 серпня 2023 19:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський запропонував прирівняти корупцію до держзради на законодавчому рівні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася державною зрадою. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Зеленський заявив, що прагне створення демократичного суспільства, і для цього потрібно впроваджувати системні заходи, а не реагувати на окремі випадки.

За словами українського лідера, такий закон діятиме як сильний стримуючий засіб, запобігаючи неправомірному збагаченню чиновників.

"Я поставив завдання законодавчо щодо прирівнювання корупції до державної зради на воєнний час. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але, гадаю, на воєнний час — це допоможе. Чи підтримає це законодавець, я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство", сказав він.

Однак президент також уточнив, що це не означає застосування екстремальних заходів, наприклад, розстрілів. Головне — припинення корупційних дій. Тепер же рішення про ухвалення чи відхилення цього законопроєкту буде на парламенті.


Нагадаємо, що в Одесі ухвалили вирок колишньому ревізору. Співробітницю Держаудитслужби було затримано при отриманні хабаря за свої послуги.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам втікати від призову та втекти за кордон. Вартість таких "послуг" становила  до 10 тисяч доларів з однієї особи.

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