Разумков в интервью рассказал, почему отменили выплаты военным

Глава МФО "Умная политика" Дмитрий Разумков в гостях Новости.Live. Фото: Новости.

Глава МФО "Умная политика" Дмитрий Разумков заявил, что не был популистом, когда вводил доплаты для военных. Это несправедливо, когда почти не работающие чиновники получают больше, чем те самые военные, которые приближают нашу победу.

Об этом Разумков в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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Выплаты военным – это не популизм

Ведущая Новини.LIVE Лана Шевченко попросила прокомментировать Дмитрия Разумкова, что в ВР попросили отсрочить доплаты военным и назвали политика популистом.

"Напомню, что 28 февраля 2022 года были введены доплаты в 30 тыс. и 100 тыс. За это голосовало все правительство. За это проголосовал Резников, Марченко... Если это популизм, то они должны признать, что 28 февраля прошлого года они были популистами и, пожалуй, пойти написать заявление заниматься чем-то другим", — отметил Разумков.

Он подчеркнул, что его популистом назвать сложно.

Почему отменили выплаты военным

Бывший глава ВР упомянул, что когда министр обороны Алексей Резников убрал доплаты военным в 30 тыс. по требованию тех же военных, то отметил, что страна сэкономила 100 млрд грн. Разумков же внес правку о том, что эти деньги военным следует вернуть.

"В конце прошлого года в ноябре был принят бюджет на 2023 год. Отмена состоялась в начале этого года, то есть в ноябре прошлого года эти средства должны быть заложены в бюджете. Я своей правкой не добавил никаких расходов в бюджет, они должны были быть предусмотрены на 2023 год и когда я обратился к минфинансов, когда они начали рассказывать, что денег нет, я задал вопрос: скажите, пожалуйста, закладывались ли средства на 2023 год на выплаты 30 тыс. военным?" , — заявил политик.

Он добавил, что его предложение снизить зарплаты чиновников — это лишь дополнительная экономия для бюджета и банальная справедливость.

"Ибо когда мы забираем у военных 30 тыс. и начинаем рассказывать, что обзорные советы должны получать по 600 тыс. грн, по 700, по миллиону, когда они работают по одному дню в месяц, ну это выглядит точно не справедливо", — подытожил Разумков.

Напомним, что сегодня, 5 мая, Дмитрий Разумков стал гостем "Новости. Live". В эксклюзивном разговоре вместе с ведущей Ланой Шевченко политик обсудил поднятие тарифов на коммунальные услуги в Украине и работу Верховной Рады.