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Бельгія готує новий пакет військової допомоги для України

4 травня 2023 18:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бельгія готує новий пакет військової допомоги для України
Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України, оскільки конфлікт із Росією триває. Незважаючи на те, що такі пакети допомоги часто стикаються з практичними перешкодами, Де Кроо наголосив, що бельгійські політики та громадяни не сумніваються у необхідності підтримки України.

Про це повідомляє CNN.

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У рамках цієї допомоги Бельгія також розглядає питання про те, як захоплені російські активи можуть бути використані для підтримки української армії та відновлення зруйнованих війною територій. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте були присутні на пресконференції, на якій Де Кроо виступав.

Водночас Рютте заявив, що питання про постачання винищувачів F-16 Україні залишається невирішеним. Він зазначив, що не було табу на обговорення військової підтримки України, але НАТО ще не ухвалило рішення щодо цього питання.

Таким чином, Бельгія продовжує підтримувати Україну у боротьбі проти Росії та шукає способи допомогти у відновленні зруйнованих війною територій. Однак питання про постачання винищувачів F-16 поки залишається відкритим, і НАТО ще не ухвалило остаточного рішення щодо цього.

Нагадаємо, що Бельгія передасть Україні броньовані карети швидкої допомоги. Загальна кількість, яку отримає держава, — 14 одиниць.

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