Разумков розповів про нові тарифи на комунальні послуги в ефірі Новини.LIVE

Голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков. Фото: Уніан

Сьогодні, 5 травня, Дмитро Разумков став гостем Новини.LIVE. В ексклюзивній розмові разом з ведучою Ланою Шевченко політик обговорив підняття тарифів на комунальні послуги в Україні та роботу Верховної Ради.

Про це інформує голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков у прямому ефірі Новини.LIVE.

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Коментарі щодо підняття компослуг

"Перекривати податками незакладене в минулому році фінансування — це боляче закінчиться. Адже, наприклад, в сім'ї заробіток 20 тисяч гривень, яка шість-сім тисяч платила податків за продукти, за комунальні послуги, за одяг, а якщо зараз піднімуть ціни і їм доведеться платити вже 10 тисяч. То держава не отримає не тільки ті три тисячі, а взагалі всі сім минулих. Люди припинять виплачувати і коли набіжить велика сума — сім'я просто поїдуть за кордон", — сказав Дмитро Разумков в прямому ефірі.

Крім цього він додав, що Україна в цей час залишиться без родини, без дітей, без робочої сили, без майбутнього, з кредитом по податкам і з небажанням повертатись до країни, бо буде висіти великий "шматок" зобов'язань.

Також Дмитро Разумков відповів на питання хто у Верховній Раді підігрує інтересам російських олігархів та як Україні позбутися боргів перед міжнародними кредиторами.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 травня, гостями програми Вечір.LIVE стали народний депутат партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко, міністр з питань ЖКГ України та Андрій Жупанін, народний депутат партії "Слуга народа". Обговорюються теми виплат військовим.