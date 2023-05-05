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Разумков розповів про нові тарифи на комунальні послуги в ефірі Новини.LIVE

5 травня 2023 21:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Разумков розповів про нові тарифи на комунальні послуги в ефірі Новини.LIVE
Голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 5 травня, Дмитро Разумков став гостем Новини.LIVE. В ексклюзивній розмові разом з ведучою Ланою Шевченко політик обговорив підняття тарифів на комунальні послуги в Україні та роботу Верховної Ради.

Про це інформує голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков у прямому ефірі Новини.LIVE.

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"Перекривати податками незакладене в минулому році фінансування — це боляче закінчиться. Адже, наприклад, в сім'ї заробіток 20 тисяч гривень, яка шість-сім тисяч платила податків за продукти, за комунальні послуги, за одяг, а якщо зараз піднімуть ціни  і їм доведеться платити вже 10 тисяч. То держава не отримає не тільки ті три тисячі, а взагалі всі сім минулих. Люди припинять виплачувати і коли набіжить велика сума — сім'я просто поїдуть за кордон", — сказав Дмитро Разумков в прямому ефірі.

Крім цього він додав, що Україна в цей час залишиться без родини, без дітей, без робочої сили, без майбутнього, з кредитом по податкам і з небажанням повертатись до країни, бо буде висіти великий "шматок" зобов'язань.

Також Дмитро Разумков відповів на питання хто у Верховній Раді підігрує інтересам російських олігархів та як Україні позбутися боргів перед міжнародними кредиторами.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 травня, гостями програми Вечір.LIVE стали народний депутат партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко, міністр з питань ЖКГ України та Андрій Жупанін, народний депутат партії "Слуга народа". Обговорюються теми виплат військовим.

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