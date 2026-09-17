Рада не смогла лишить Потапа звания заслуженного артиста

Депутаты в сессионном зале. Фото: пресс-служба Рады

В четверг, 17 сентября, Верховная Рада не поддержала направление президенту Владимиру Зеленскому депутатского запроса о лишении Алексея Потапенко, известного как Потап, почетного звания "Заслуженный артист Украины". За соответствующее обращение проголосовали 198 народных депутатов, тогда как для принятия решения необходимо было не менее 226 голосов. Таким образом, парламент не направил президенту соответствующий запрос.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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В Раде не набралось 226 голосов для лишения Потапа звания

Вопрос о лишении Потапенко почетного звания возник после появления соответствующей электронной петиции на сайте президента. Ее зарегистрировали 28 августа 2026 года, а уже 3 сентября она набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения главой государства.

Автором петиции стала певица и общественная деятельница Екатерина Таран. В петиции говорилось о том, что, по мнению её автора, публичная деятельность Потапенко не соответствует статусу лица, удостоенного государственного звания, а также содержит признаки популяризации российской культурной среды и взаимодействия с представителями РФ.

В документе также упоминались публичные высказывания и действия артиста в отношении украинского языка, которые автор петиции оценивает как способные принижать значение украинского языка и национальной идентичности.

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На данный момент решение о направлении депутатского запроса президенту не принято, поскольку парламент не набрал необходимого количества голосов. В то же время вопрос о лишении государственной награды может рассматриваться в другом предусмотренном законодательством порядке.

В 2024 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которые предусматривают возможность лишения государственных наград в случаях, связанных, в частности, с популяризацией или пропагандой государства-агрессора либо оправданием оккупации территории Украины.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде принес присягу новый народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Видолоб. Он был № 168 в избирательном списке партии на парламентских выборах 2019 года. После принесения присяги Видолоб официально вступил в должность народного депутата и присоединился к фракции "Слуга народа".

Также 17 сентября Рада приняла обращение к международному сообществу в связи с планами России провести выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Парламент призвал не признавать результаты такого голосования и не направлять международных наблюдателей на оккупированные территории. Россия планирует провести выборы 18–20 сентября 2026 года.