Рада не змогла позбавити Потапа звання заслуженого артиста

Депутати в сесійній залі. Фото: пресслужба Ради

У четвер, 17 вересня, Верховна Рада не підтримала направлення президенту Володимиру Зеленському депутатського запиту щодо позбавлення Олексія Потапенка, відомого як Потап, почесного звання "Заслужений артист України". За відповідне звернення проголосували 198 народних депутатів, тоді як для ухвалення рішення необхідно було щонайменше 226 голосів. Таким чином, парламент не направив президенту відповідний запит.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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У Раді не знайшлося 226 голосів для позбавлення Потапа звання

Питання про позбавлення Потапенка почесного звання виникло після появи відповідної електронної петиції на сайті президента. Її зареєстрували 28 серпня 2026 року, а вже 3 вересня вона набрала необхідні 25 тисяч підписів для розгляду главою держави.

Авторкою петиції стала співачка та громадська діячка Катерина Таран. У петиції йшлося про те, що, на думку її авторки, публічна діяльність Потапенка не відповідає статусу особи, нагородженої державним званням, а також містить ознаки популяризації російського культурного середовища та взаємодії з представниками РФ.

У документі також згадувалися публічні висловлювання та дії артиста щодо української мови, які авторка петиції оцінює як такі, що можуть знецінювати українську мову та національну ідентичність.

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Наразі рішення про направлення депутатського запиту президенту не ухвалене, оскільки парламент не набрав необхідної кількості голосів. Водночас питання позбавлення державної нагороди може розглядатися в іншому передбаченому законодавством порядку.

У 2024 році Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які передбачають можливість позбавлення державних нагород у випадках, пов’язаних, зокрема, з популяризацією або пропагандою держави-агресора чи виправданням окупації території України.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді склав присягу новий народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Видолоб. Він був №168 у виборчому списку партії на парламентських виборах 2019 року. Після складення присяги Видолоб офіційно набув повноважень народного депутата та долучився до фракції "Слуга народу".

Також 17 вересня Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти через плани Росії провести вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Парламент закликав не визнавати результати такого голосування та не направляти міжнародних спостерігачів на окуповані території. Росія планує провести вибори 18–20 вересня 2026 року.