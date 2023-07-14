Рада обратилась к Грузии и ЕС относительно помилования Саакашвили

Михеил Саакашвили в больнице. Фото: google.com

Сегодня, 14 июля, Верховная рада Украины обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам государств Европейского Союза. Народные депутаты просят совершить гуманитарный акт и помиловать Михеила Николозовича Саакашвили.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Обращение ВРУ

Рада призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили предоставить Уполномоченному ВРУ по правам человека доступ к Саакашвили. Украина просит помиловать его и обратить внимание на тяжелое физическое состояние.

"Обращаемся к парламентам государств-членов ЕС с просьбой принять соответствующие решения о необходимости осуществления Президентом Грузии помилования Саакашвили, подтвердив важность соблюдения международных стандартов прав человека", — говорится в сообщении.

"За" проголосовали 285 народных депутатов.

Итоги голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

Пост нардепа. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состояние Михеила Саакашвили. По его словам, Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не удовлетворен действиями грузинских властей из-за их отношения к украинскому гражданину Михеилу Саакашвили.

Добавим, глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает оскорблением то, что Президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за состояния заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Также Кобахидзе возмутился по поводу просьбы к грузинскому послу вернуться в Тбилиси.