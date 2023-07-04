У Грузії відповіли на звинувачення Зеленського через стан Саакашвілі

Іраклій Кобахідзе. Фото: пресслужба "Грузинської мрії"

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе вважає образою те, що президент України Володимир Зеленський обурився через стан ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Також Кобахідзе обурився щодо прохання до грузинського посла повернутися до Тбілісі.

Про це пише грузинський "Перший канал".

Читайте також:

Відповідь Грузії

Він зазначив, що "крок Зеленського щодо Саакашвілі є образливим", проте, у Тбілісі бажають "залишитися в режимі дружби" з вищим керівництвом України, "нехай навіть в односторонньому порядку, бо ця країна перебуває в стані війни".

Своєю чергою голова керівної партії Грузії зауважив, що не має бажання детально вивчати це питання, адже "справа стосується президента країни, яка перебуває в стані війни".

"Ознаки образи"

"Але загалом така позиція влади для нас є образливою. Образливо було саме по собі те, що, як визнали самі наші опоненти, до відправлення Саакашвілі в Грузію були причетні конкретні високопосадовці української влади, а сьогодні, коли та сама влада вимагає повернення Саакашвілі до України, в цьому, звісно, містяться ознаки образи", — пояснив Кобахідзе.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував стан Міхеїла Саакашвілі. За його словами, Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не задоволений діями грузинської влади через їхнє ставлення до українського громадянина Міхеїла Саакашвілі.