Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика Рада взялась за укрытия и энергостойкость регионов: создано ВСК

Рада взялась за укрытия и энергостойкость регионов: создано ВСК

Ua ru
3 сентября 2026 12:20
Рада создала ВСК для проверки убежищ и энергобезопасности регионов
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В среду, 3 сентября, Верховная Рада приняла постановление № 15561 о создании Временной следственной комиссии, которая будет проверять соблюдение законодательства в сфере безопасности населения во время военного положения. Комиссия должна расследовать возможные нарушения в сфере гражданской защиты, защиты критической инфраструктуры и реагирования на чрезвычайные ситуации. Особое внимание будет уделено выполнению комплексных планов устойчивости регионов и городов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Реклама

ВСК проверит, как регионы готовятся к атакам и длительным отключениям

Согласно пояснительной записке, необходимость создания комиссии связана с систематическими ракетными и дронными ударами России по критической инфраструктуре, энергетической системе и гражданским объектам.

Авторы постановления отмечают, что в Украине фиксируются проблемы с подготовкой регионов к длительным отключениям электроэнергии, тепла и водоснабжения. Также речь идет о задержках со строительством защитных объектов и возможных случаях нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств и международной помощи.

Отдельно ВСК будет проверять состояние укрытий. Комиссия должна выяснить, имеют ли граждане надлежащий доступ к защитным сооружениям, соответствуют ли они техническим требованиям и насколько эффективно работают "Пункты незламности".

Читайте также:

Одной из задач комиссии станет проверка законности и эффективности использования средств государственного и местных бюджетов, а также международной технической и гуманитарной помощи, которые направлялись на защиту и восстановление инфраструктуры.

Депутаты также планируют оценить, насколько органы власти, военные администрации и операторы инфраструктуры готовы действовать в условиях длительных отключений коммунальных услуг.

Отдельное направление работы — анализ расходов общин. В пояснительной записке отмечается, что в некоторых общинах существует дисбаланс между финансированием первоочередных мер безопасности и гражданской защиты и второстепенными местными проектами.

Временная специальная комиссия также должна проверить выполнение решений Совета национальной безопасности и обороны и правительственных актов по защите населения. Комиссия проанализирует координацию между органами государственной власти, военными администрациями, местным самоуправлением и аварийно-спасательными службами во время эвакуаций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Отчитаться о результатах своей работы ВСК должна не позднее чем через шесть месяцев со дня её создания.

Возглавит комиссию народный депутат Леся Забуранная. В ее состав войдут: Алексей Красов, Алексей Леонов, Артем Ковалев и Максим Перебийнис.

Как писали Новини.LIVE, 3 сентября Рада досрочно прекратила полномочия двух народных депутатов от "Слуги народа" — Андрея Жупанина и Остапа Шипайла. За соответствующие решения парламентарии отдали 234 и 235 голосов соответственно. Оба нардепа подавали заявления о сложении мандатов еще в августе.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине предлагают разрешить общинам самостоятельно определять порядок работы общественного транспорта во время воздушных тревог. Местные власти смогут разрешать движение транспорта, временно его ограничивать или полностью останавливать в зависимости от ситуации с безопасностью. Отдельные правила можно будет устанавливать для различных маршрутов, видов транспорта и метрополитена.

Верховная Рада сфера энергетики укрытия отключения света блэкаут парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации