Рада создала ВСК для проверки убежищ и энергобезопасности регионов

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В среду, 3 сентября, Верховная Рада приняла постановление № 15561 о создании Временной следственной комиссии, которая будет проверять соблюдение законодательства в сфере безопасности населения во время военного положения. Комиссия должна расследовать возможные нарушения в сфере гражданской защиты, защиты критической инфраструктуры и реагирования на чрезвычайные ситуации. Особое внимание будет уделено выполнению комплексных планов устойчивости регионов и городов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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ВСК проверит, как регионы готовятся к атакам и длительным отключениям

Согласно пояснительной записке, необходимость создания комиссии связана с систематическими ракетными и дронными ударами России по критической инфраструктуре, энергетической системе и гражданским объектам.

Авторы постановления отмечают, что в Украине фиксируются проблемы с подготовкой регионов к длительным отключениям электроэнергии, тепла и водоснабжения. Также речь идет о задержках со строительством защитных объектов и возможных случаях нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств и международной помощи.

Отдельно ВСК будет проверять состояние укрытий. Комиссия должна выяснить, имеют ли граждане надлежащий доступ к защитным сооружениям, соответствуют ли они техническим требованиям и насколько эффективно работают "Пункты незламности".

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Одной из задач комиссии станет проверка законности и эффективности использования средств государственного и местных бюджетов, а также международной технической и гуманитарной помощи, которые направлялись на защиту и восстановление инфраструктуры.

Депутаты также планируют оценить, насколько органы власти, военные администрации и операторы инфраструктуры готовы действовать в условиях длительных отключений коммунальных услуг.

Отдельное направление работы — анализ расходов общин. В пояснительной записке отмечается, что в некоторых общинах существует дисбаланс между финансированием первоочередных мер безопасности и гражданской защиты и второстепенными местными проектами.

Временная специальная комиссия также должна проверить выполнение решений Совета национальной безопасности и обороны и правительственных актов по защите населения. Комиссия проанализирует координацию между органами государственной власти, военными администрациями, местным самоуправлением и аварийно-спасательными службами во время эвакуаций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Отчитаться о результатах своей работы ВСК должна не позднее чем через шесть месяцев со дня её создания.

Возглавит комиссию народный депутат Леся Забуранная. В ее состав войдут: Алексей Красов, Алексей Леонов, Артем Ковалев и Максим Перебийнис.

Как писали Новини.LIVE, 3 сентября Рада досрочно прекратила полномочия двух народных депутатов от "Слуги народа" — Андрея Жупанина и Остапа Шипайла. За соответствующие решения парламентарии отдали 234 и 235 голосов соответственно. Оба нардепа подавали заявления о сложении мандатов еще в августе.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине предлагают разрешить общинам самостоятельно определять порядок работы общественного транспорта во время воздушных тревог. Местные власти смогут разрешать движение транспорта, временно его ограничивать или полностью останавливать в зависимости от ситуации с безопасностью. Отдельные правила можно будет устанавливать для различных маршрутов, видов транспорта и метрополитена.