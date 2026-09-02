Громады сами будут решать, как будет работать транспорт во время тревог

Люди садятся в общественный транспорт. Фото: Новини.LIVE

Верховной Раде предлагают законодательно закрепить за органами местного самоуправления право самостоятельно определять порядок работы городского пассажирского транспорта во время воздушной тревоги. Местные общины смогут решать, будет ли транспорт продолжать движение, или его работу временно ограничат либо полностью приостановят.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Реклама

Единых правил работы транспорта для всех городов устанавливать не предлагают

Авторы законопроекта отмечают, что воздушные тревоги в разных регионах Украины существенно различаются по частоте, продолжительности и характеру угроз. Кроме того, громады имеют разную транспортную инфраструктуру, плотность застройки и количество доступных укрытий.

Именно поэтому установление единого алгоритма работы общественного транспорта для всей страны может не учитывать особенности конкретных городов. В некоторых громадах полная остановка транспорта во время длительных тревог может существенно ограничить мобильность населения и затруднить работу больниц, критической инфраструктуры и других важных объектов.

Законопроект предлагает предоставить исполнительным органам сельских, поселковых и городских советов полномочия утверждать порядок работы городского пассажирского транспорта независимо от формы собственности во время воздушной тревоги.

Читайте также:

При этом местные власти смогут устанавливать различные правила для отдельных видов транспорта, маршрутов или даже отдельных участков маршрутов.

В частности, порядок может предусматривать:

продолжение движения транспорта;

временное ограничение или полное прекращение движения;

правила остановки, посадки и высадки пассажиров;

порядок информирования населения;

особенности перевозки людей с инвалидностью и других маломобильных групп;

правила возобновления движения после отбоя воздушной тревоги.

Для метро могут установить отдельные правила

Законопроект также предусматривает возможность отдельно определять особенности работы метрополитена. Это объясняется технологическими особенностями метро и тем, что станции метро могут использоваться в качестве укрытий для населения.

В то же время утвержденные местными властями правила будут обязательными как для коммунальных, так и для частных перевозчиков.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада тестирует формат работы во время воздушных тревог, при котором депутаты смогут голосовать из укрытия с помощью телефонов или планшетов. Сейчас новый формат тестируется, в частности, депутаты будут спускаться в укрытия группами примерно по 20 человек.

В то же время нардеп Михаил Цимбалюк заявил, что подвальные помещения Верховной Рады не приспособлены для полноценной работы, однако у парламента есть различные варианты продолжения заседаний во время тревог. Он напомнил, что в начале полномасштабной войны депутаты могли обсуждать повестку дня в укрытии, а затем подниматься в зал и быстро голосовать. По словам Цимбалюка, нынешние атаки являются вызовом для работы власти, поэтому руководство Рады и лидеры фракций должны найти решение для работы парламента даже в укрытии.