Рада створила ТСК для перевірки укриттів та енергостійкості регіонів

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У середу, 3 вересня, Верховна Рада ухвалила постанову №15561 про створення Тимчасової слідчої комісії, яка перевірятиме дотримання законодавства у сфері безпеки населення під час воєнного стану. Комісія має розслідувати можливі порушення у сфері цивільного захисту, захисту критичної інфраструктури та реагування на надзвичайні ситуації. Окрему увагу приділять виконанню комплексних планів стійкості регіонів і міст.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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ТСК перевірить, як регіони готуються до атак і тривалих відключень

Згідно з пояснювальною запискою, необхідність створення комісії пов’язана із систематичними ракетними та дроновими ударами Росії по критичній інфраструктурі, енергетичній системі та цивільних об’єктах.

Автори постанови зазначають, що в Україні фіксують проблеми з підготовкою регіонів до тривалих відключень електроенергії, тепла та водопостачання. Також йдеться про затримки зі спорудженням захисних об’єктів та можливі випадки нецільового або неефективного використання бюджетних коштів і міжнародної допомоги.

Окремо ТСК перевірятиме стан укриттів. Комісія має з’ясувати, чи мають громадяни належний доступ до захисних споруд, чи відповідають вони технічним вимогам та наскільки ефективно працюють "Пункти незламності".

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Одним із завдань комісії стане перевірка законності та ефективності використання коштів державного і місцевих бюджетів, а також міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, які спрямовувалися на захист і відновлення інфраструктури.

Депутати також планують оцінити, наскільки органи влади, військові адміністрації та оператори інфраструктури готові діяти в умовах тривалих відключень комунальних послуг.

Окремий напрям роботи — аналіз видатків громад. У пояснювальній записці зазначається, що в деяких громадах існує дисбаланс між фінансуванням першочергових заходів безпеки та цивільного захисту і другорядними місцевими проєктами.

ТСК також має перевірити виконання рішень Ради національної безпеки і оборони та урядових актів щодо захисту населення. Комісія проаналізує координацію між органами державної влади, військовими адміністраціями, місцевим самоврядуванням та аварійно-рятувальними службами під час евакуацій і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Звітувати про результати своєї роботи ТСК має не пізніше ніж через шість місяців від дня її утворення.

Очолить Комісію нардепка Леся Забуранна. До її складу увійдуть: Олексій Красов, Олексій Леонов, Артем Ковальов та Максим Перебийніс.

Як писали Новини.LIVE, Рада 3 вересня достроково припинила повноваження двох народних депутатів від "Слуги народу" — Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. За відповідні рішення парламентарі віддали 234 та 235 голосів відповідно. Обидва нардепи подавали заяви про складання мандатів ще у серпні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні пропонують дозволити громадам самостійно визначати порядок роботи громадського транспорту під час повітряних тривог. Місцева влада зможе дозволяти рух транспорту, тимчасово його обмежувати або повністю зупиняти залежно від безпекової ситуації. Окремі правила можна буде встановлювати для різних маршрутів, видів транспорту та метрополітену.