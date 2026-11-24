Нардепи в сесійній залі. Фото: Верховна Рада України

У вівторок, 24 листопада, Верховна Рада ухвалила дві постанови (№16191 та №16207), які стосуються умов роботи українського бізнесу під час повітряних тривог. Документи передбачають перегляд урядових обмежень для підприємств під час "жовтого" рівня загрози та звернення до Кабінету міністрів щодо пом’якшення вимог до облаштування укриттів. Зміни мають допомогти підприємцям продовжувати роботу, зберігати робочі місця та водночас забезпечувати право працівників самостійно дбати про власну безпеку.

Про це стало відомо під час пленарного засідання, передає Новини.LIVE.

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Парламент пропонує переглянути правила роботи підприємств без укриттів

Перший документ — про звернення парламенту до Кабінету міністрів щодо невідкладних заходів для захисту бізнесу та економіки України. Його мета — переглянути вимоги, встановлені урядовою постановою №1092 від 4 вересня 2026 року, яка регулює роботу підприємств під час різних рівнів повітряної загрози.

Зокрема, депутати пропонують змінити правила для підприємств, у приміщеннях яких немає постійного або тимчасового укриття. За чинними положеннями такі суб’єкти господарювання можуть продовжувати діяльність під час "жовтого" рівня загрози за погодженням із трудовим колективом, однак лише протягом трьох місяців від набрання чинності урядовою постановою.

Цей строк спливає 4 грудня 2026 року. Після його завершення підприємства без укриттів ризикують втратити можливість працювати під час оголошення "жовтого" рівня загрози за попередніми умовами.

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У парламенті звернули увагу, що облаштувати укриття за такий короткий період можуть не всі підприємці. Особливо складною ситуація є для малого бізнесу, який орендує приміщення та не має технічної можливості проводити будівельні роботи або витрачати значні кошти на створення захисних споруд.

У матеріалах до постанови також зазначається, що дронова загроза може супроводжуватися тривалими повітряними тривогами — до 10–15 годин на добу. Через це обмеження роботи без укриттів можуть вплинути на заклади торгівлі, громадського харчування, сферу послуг, невеликі виробництва й аграрні підприємства.

Тому парламент пропонує уряду переглянути відповідну норму та дозволити підприємствам без укриттів продовжувати діяльність за погодженням із працівниками, не обмежуючи таку можливість тримісячним строком.

Нові умови роботи бізнесу під час "жовтого" рівня загрози

Другий документ безпосередньо стосується перегляду постанови Кабміну №1092 та умов роботи суб’єктів господарювання під час "жовтого" рівня загрози.

Зокрема, уряду пропонується протягом трьох календарних днів переглянути чинні правила та дозволити підприємствам, у яких немає укриттів, продовжувати роботу за наявності добровільної індивідуальної письмової згоди працівників.

При цьому рішення про продовження роботи не означатиме, що людина втрачає право перейти в безпечне місце. Кожен працівник зможе в будь-який момент припинити роботу та скористатися укриттям.

Водночас на роботодавців покладатиметься обов’язок інформувати працівників і відвідувачів про повітряну тривогу та забезпечувати передбачені законодавством заходи безпеки.

Таким чином, запропонований механізм передбачає добровільну згоду людини на продовження роботи під час "жовтого" рівня загрози. Працівник самостійно вирішуватиме, чи залишатися на робочому місці, а роботодавець має забезпечити належне інформування про небезпеку.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав із закликом долучитися до Коаліції укриттів цивільного захисту для України. Ініціатива передбачає залучення міжнародної допомоги для будівництва нових захисних споруд і модернізації наявних. Україна розраховує на фінансову, технічну, інженерну та експертну підтримку партнерів для посилення захисту цивільного населення.

Також Рада 26 жовтня 2026 року продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року. Рішення ухвалили на підставі указу президента Володимира Зеленського, його підтримали 293 народні депутати. Продовження особливого правового режиму передбачає збереження передбачених законом обмежень, зокрема комендантської години та особливих правил пересування.