Рада ухвалила закон про перенесення запуску еАкцизу: що зміниться

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У вівторок, 13 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15532, який передбачає перенесення повноцінного запуску електронної системи простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет. Документ пропонує відтермінувати перехід на еАкциз із 1 листопада 2026 року до 1 липня 2027 року, а також установити перехідний період для підприємств, які працюють із підакцизною продукцією. Крім того, ініціатива передбачає поетапне застосування штрафів за окремі порушення та можливість подальшого продажу продукції з паперовими акцизними марками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Що таке еАкциз і для чого його запроваджують

ЕАкциз — це електронна система, яка має забезпечувати простежуваність обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет. Вона передбачає перехід від традиційних паперових акцизних марок до електронних ідентифікаторів, а також цифровий облік руху продукції.

Завдяки системі держава має отримати більше можливостей для контролю за виробництвом, імпортом і продажем підакцизних товарів. Електронна простежуваність також покликана допомогти виявляти нелегальний обіг продукції та зменшувати ризики ухилення від сплати акцизного податку.

Чому хочуть відтермінувати запуск системи

Законопроєкт переносить повноцінне запровадження еАкцизу з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року. Необхідність додаткового часу пояснюють тим, що система потребує подальшого технічного доопрацювання, перевірки сумісності програмного забезпечення та тестування взаємодії між усіма учасниками.

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Зокрема, необхідно завершити інтеграцію програмних рішень підприємств з електронною системою, перевірити основні бізнес-процеси, провести функціональне, інтеграційне та навантажувальне тестування. Також учасникам ринку потрібно підготувати технічне обладнання та перевірити роботу системи в практичних умовах.

Автори законопроєкту вважають, що запуск без завершення цих робіт може створити труднощі для виробників, імпортерів і продавців підакцизної продукції. Додатковий перехідний період має дати бізнесу змогу підготуватися до нових вимог без ризику порушення безперервності виробництва й торгівлі.

Які строки роботи системи пропонують установити

Законопроєкт передбачає кілька етапів переходу до повноцінного функціонування еАкцизу:

до 30 червня 2027 року — продовження тестового функціонування програмного забезпечення електронної системи ;

; з 1 січня до 30 червня 2027 року — робота системи в промисловій експлуатації в тестовому режимі ;

; з 1 липня 2027 року — повноцінна промислова експлуатація електронної системи.

Що пропонують змінити у штрафах

Законопроєкт також передбачає адаптаційний період, протягом якого штрафні санкції за відповідні порушення застосовуватимуться в зменшеному розмірі.

Зокрема, пропонується встановити такі перехідні правила:

з 1 липня до 31 грудня 2027 року — штрафи застосовуватимуть у розмірі 10% від установленої суми;

з 1 січня до 30 червня 2028 року — штрафи становитимуть 30% від установленої суми.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада 12 жовтня ухвалила в першому читанні та в цілому законопроєкт №16119, який розширює можливості використання мов національних меншин, що є офіційними мовами ЄС, та мов корінних народів України в освітньому процесі. Документ передбачає можливість створення шкіл зі статусом закладів національних меншин або корінних народів, а також врахування їхньої історії, культури й традицій в освітніх програмах.

Також Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає можливість залучати підрозділи Державної прикордонної служби та Національної гвардії України до міжнародних миротворчих операцій і багатонаціональних навчань за кордоном. Ідеться, зокрема, про місії під егідою ООН, НАТО, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій, для участі в яких знадобиться рішення президента України або Верховної Ради. Ініціатива має врегулювати правові підстави для направлення цих підрозділів за кордон, адже чинне законодавство не передбачає достатніх механізмів для їхньої участі в таких операціях.