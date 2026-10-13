Рада ухвалила закон про перенесення запуску еАкцизу: що зміниться

Рада відтермінувала запуск еАкцизу до липня 2027 року
У вівторок, 13 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15532, який передбачає перенесення повноцінного запуску електронної системи простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет. Документ пропонує відтермінувати перехід на еАкциз із 1 листопада 2026 року до 1 липня 2027 року, а також установити перехідний період для підприємств, які працюють із підакцизною продукцією. Крім того, ініціатива передбачає поетапне застосування штрафів за окремі порушення та можливість подальшого продажу продукції з паперовими акцизними марками.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.
Що таке еАкциз і для чого його запроваджують
ЕАкциз — це електронна система, яка має забезпечувати простежуваність обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет. Вона передбачає перехід від традиційних паперових акцизних марок до електронних ідентифікаторів, а також цифровий облік руху продукції.
Завдяки системі держава має отримати більше можливостей для контролю за виробництвом, імпортом і продажем підакцизних товарів. Електронна простежуваність також покликана допомогти виявляти нелегальний обіг продукції та зменшувати ризики ухилення від сплати акцизного податку.
Чому хочуть відтермінувати запуск системи
Законопроєкт переносить повноцінне запровадження еАкцизу з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року. Необхідність додаткового часу пояснюють тим, що система потребує подальшого технічного доопрацювання, перевірки сумісності програмного забезпечення та тестування взаємодії між усіма учасниками.
Зокрема, необхідно завершити інтеграцію програмних рішень підприємств з електронною системою, перевірити основні бізнес-процеси, провести функціональне, інтеграційне та навантажувальне тестування. Також учасникам ринку потрібно підготувати технічне обладнання та перевірити роботу системи в практичних умовах.
Автори законопроєкту вважають, що запуск без завершення цих робіт може створити труднощі для виробників, імпортерів і продавців підакцизної продукції. Додатковий перехідний період має дати бізнесу змогу підготуватися до нових вимог без ризику порушення безперервності виробництва й торгівлі.
Які строки роботи системи пропонують установити
Законопроєкт передбачає кілька етапів переходу до повноцінного функціонування еАкцизу:
- до 30 червня 2027 року — продовження тестового функціонування програмного забезпечення електронної системи;
- з 1 січня до 30 червня 2027 року — робота системи в промисловій експлуатації в тестовому режимі;
- з 1 липня 2027 року — повноцінна промислова експлуатація електронної системи.
Що пропонують змінити у штрафах
Законопроєкт також передбачає адаптаційний період, протягом якого штрафні санкції за відповідні порушення застосовуватимуться в зменшеному розмірі.
Зокрема, пропонується встановити такі перехідні правила:
- з 1 липня до 31 грудня 2027 року — штрафи застосовуватимуть у розмірі 10% від установленої суми;
- з 1 січня до 30 червня 2028 року — штрафи становитимуть 30% від установленої суми.
Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада 12 жовтня ухвалила в першому читанні та в цілому законопроєкт №16119, який розширює можливості використання мов національних меншин, що є офіційними мовами ЄС, та мов корінних народів України в освітньому процесі. Документ передбачає можливість створення шкіл зі статусом закладів національних меншин або корінних народів, а також врахування їхньої історії, культури й традицій в освітніх програмах.
Також Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає можливість залучати підрозділи Державної прикордонної служби та Національної гвардії України до міжнародних миротворчих операцій і багатонаціональних навчань за кордоном. Ідеться, зокрема, про місії під егідою ООН, НАТО, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій, для участі в яких знадобиться рішення президента України або Верховної Ради. Ініціатива має врегулювати правові підстави для направлення цих підрозділів за кордон, адже чинне законодавство не передбачає достатніх механізмів для їхньої участі в таких операціях.