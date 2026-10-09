Миротворческие миссии за рубежом: Кабмин предлагает привлекать сотрудников Нацгвардии и пограничников

Депутаты Верховной Рады в зале заседаний. Фото: пресс-служба Рады

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий возможность направления подразделений Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины за границу для участия в международных миротворческих операциях и многонациональных учениях. Речь идет о миссиях под эгидой ООН, НАТО, Европейского Союза и других международных организаций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

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Нацгвардию и пограничников хотят привлекать к операциям под эгидой ООН и НАТО

Документ призван устранить законодательный пробел, из-за которого участие этих подразделений в таких операциях в настоящее время должным образом не урегулировано. При этом для направления за границу потребуется решение президента Украины или Верховной Рады.

В пояснительной записке отмечается, что украинские силовики уже имеют опыт участия в международных миротворческих миссиях. В частности, подразделения Национальной гвардии участвовали в миссии ООН в Косово с 2000 года, а представители Министерства внутренних дел работали в международных операциях в Косово, Либерии, Южном Судане, Демократической Республике Конго и других странах.

Также украинские подразделения принимали участие в международных учениях, в частности в Fearless Guardian в 2015 году.

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Однако действующее законодательство не содержит достаточных правовых механизмов для направления подразделений Госпогранслужбы и Нацгвардии за границу для участия в международных операциях на условиях, предусмотренных для соответствующего национального контингента.

Документ предусматривает распространение на подразделения Государственной пограничной службы и Национальной гвардии законодательных норм, регулирующих направление украинских воинских подразделений в другие государства.

В частности, предлагается:

определить правовые основания для участия пограничников и нацгвардейцев в международных миротворческих операциях и многонациональных учениях;

разрешить включать их в состав национального контингента или национального персонала, привлекаемого к таким миссиям;

внести соответствующие изменения в законы о направлении подразделений Вооруженных сил Украины за границу и о Государственной пограничной службе Украины.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении нового статуса — "доброволец Сил безопасности и обороны Украины". Инициатива предусматривает дополнительные социальные гарантии для людей, которые добровольно присоединились к защите страны и соответствуют определенным критериям. Среди предложений — дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней, отдельные льготы и преимущество при участии в конкурсе на должности государственной службы при равных результатах.

Также Новини.LIVE сообщали, что в новом Гражданском кодексе Украины планируется ввести норму "антиокупас", которая должна усилить защиту прав владельцев недвижимости, в частности на временно оккупированных территориях. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пояснил, что само по себе фактическое владение имуществом не будет означать автоматического приобретения права собственности на него. Отдельные положения будут предусматривать защиту имущества внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской оккупации.