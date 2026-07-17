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Главная Политика Рада не ушла на каникулы: Шуляк рассказала, чем будут заниматься народные депутаты

Рада не ушла на каникулы: Шуляк рассказала, чем будут заниматься народные депутаты

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 12:57
Депутаты не ушли в отпуск: в парламенте объяснили, почему
Елена Шуляк в эфире «Новости.LIVE»

В социальных сетях начала распространяться информация о том, что Верховная Рада якобы ушла в отпуск. Председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк опровергла эти утверждения, подчеркнув, что депутаты продолжают работать. По ее словам, сейчас перерыв наблюдается только в пленарных заседаниях, тогда как комитеты занимаются подготовкой законопроектов.

Об этом Шуляк заявила в эфире программы Ранок.LIVE.

В парламенте объяснили, почему депутаты не ушли в отпуск

Шуляк отметила, что информация о якобы отпуске Верховной Рады не соответствует действительности. По ее словам, с начала полномасштабного вторжения народные депутаты не имеют ежегодных оплачиваемых отпусков.

"С 24 февраля 2022 года народные депутаты не имеют ежегодных оплачиваемых отпусков. Сейчас есть лишь перерыв в сессионных заседаниях, но депутаты продолжают работать в комитетах", — подчеркнула Шуляк.

Она пояснила, что во время перерыва продолжается подготовка законодательных инициатив, в частности необходимых для выполнения обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility.

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По словам Шуляк, ее комитет сейчас работает как минимум над тремя важными законопроектами. Один из них касается возобновления конкурсов на государственную службу и уже готовится ко второму чтению. Также прорабатываются законодательные изменения, касающиеся разграничения полномочий органов власти, и проект закона о социальном жилье.

Она подчеркнула, что в этот период работа парламента не останавливается, ведь над законопроектами продолжают работать народные депутаты, секретариат комитетов, эксперты и профильные специалисты.

"Комитеты работают, работают народные депутаты, секретариат, специалисты и эксперты. Поэтому, прежде всего, никто ни в какой отпуск не ушел", — подытожила Шуляк.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада одобрила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Его кандидатуру поддержало большинство народных депутатов.

После назначения Корецкий представил в парламент кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров. Верховная Рада рассмотрела их в тот же день и поддержала большинство предложенных назначений. В то же время Министерство иностранных дел и Министерство обороны пока остаются без новых руководителей, поскольку кандидатов на эти должности президент еще не представил.

Верховная Рада Елена Шуляк парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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