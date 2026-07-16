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Главная Политика В Украине новый премьер-министр: что известно о Сергее Корецком

В Украине новый премьер-министр: что известно о Сергее Корецком

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 12:14
Кто такой Сергей Корецкий: биография, работа в WOG и «Нафтогазе»
Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: Forbes Ukraine

В четверг, 16 июля, Верховная Рада избрала нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий. До этого он занимал должность главы правления "Нафтогаза".

Новини.LIVE рассказывают, что известно о новом главе украинского правительства.

Карьера и образование Корецкого

Сергей Корецкий — украинский менеджер, который более 25 лет работает в топливно-энергетической сфере. До прихода в государственный сектор он руководил одной из крупнейших сетей автозаправочных комплексов страны, а впоследствии возглавил "Укрнафту", "Укртатнафту" и НАК "Нафтогаз Украины".

Родился 14 марта 1978 года в Луцке. Высшее образование получал в несколько этапов. Сначала окончил Луцкий государственный технический университет по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство", позже получил диплом экономиста по специальности "Экономика предприятия".

Впоследствии также учился в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа, где освоил специальность "Добыча нефти и газа". В 2019 году завершил программу Executive MBA Киево-Могилянской бизнес-школы. Работать Корецкий начал еще в конце 1990-х годов в луцкой группе компаний "Континуум".

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За два десятилетия он прошел путь от сотрудника аналитического отдела до руководителя бизнеса.

Работа в WOG

Одним из ключевых этапов карьеры Корецкого стала работа в топливной компании WOG. Он руководил сетью АЗС в период ее активного развития, отвечая за стратегию, финансы, переговоры с инвесторами и масштабирование бизнеса.

Под его руководством компания начала активно развивать направление нетопливного сервиса. Помимо традиционной торговли топливом, WOG расширила сеть кофеен и сделала ставку на развитие сопутствующих услуг, что впоследствии стало одним из трендов украинского топливного рынка.

Собственный бизнес

В 2018 году Корецкий покинул WOG и занялся предпринимательством. Он основал компанию IDEALIST Coffee Co., которая специализировалась на обжарке кофе и развитии собственной сети кофеен.

Одновременно он работал в международном энергетическом бизнесе, став соучредителем и председателем правления швейцарской компании Centurion Group SA, занимавшейся трейдингом энергоресурсов.

Переход в государственный сектор

В ноябре 2022 года, после передачи государству стратегических нефтяных активов, Корецкий был назначен директором "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Корецький
Сергей Корецкий. Фото: Forbes Ukraine

На тот момент компании нуждались в масштабной перестройке. Новое руководство сосредоточилось на восстановлении финансовой дисциплины, модернизации производства и наращивании добычи.

За следующие два года "Укрнафта" существенно улучшила финансовые показатели. Компания увеличила добычу нефти и природного газа, полностью погасила многолетний налоговый долг, приступила к бурению новых скважин и впервые за долгое время начала масштабные геологические исследования.

Параллельно предприятие обновляло техническое оборудование, внедряло международные стандарты корпоративного управления и расширяло сотрудничество с иностранными партнерами.

Работа в "Нафтогазе"

Весной 2025 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" избрал Сергея Корецкого председателем правления компании. Он возглавил "Нафтогаз" в период, когда Россия значительно усилила атаки на газовую инфраструктуру Украины. Из-за повреждений объектов добычи страна потеряла значительную часть собственного производства газа, а одним из главных вызовов стала подготовка к новому отопительному сезону.

Под руководством Корецкого компания активизировала сотрудничество с международными банками и партнерами для привлечения финансирования на закупку импортного газа, ремонт поврежденной инфраструктуры и формирование необходимых запасов в подземных хранилищах.

В то же время он стал одним из публичных представителей украинской энергетики на международном уровне. В комментариях ведущим мировым СМИ Корецкий рассказывал о последствиях российских атак, потребностях Украины в энергоресурсах и необходимости дальнейшей поддержки со стороны партнеров.

Напомним, предыдущее правительство Верховная Рада уволила 14 июля. Главой Кабмина была Юлия Свириденко. Часть министров будет переизбрана.

Кабинет министров Верховная Рада Сергей Корецкий
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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