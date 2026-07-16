Кто такой Сергей Корецкий: биография, работа в WOG и «Нафтогазе»

Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: Forbes Ukraine

В четверг, 16 июля, Верховная Рада избрала нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий. До этого он занимал должность главы правления "Нафтогаза".

Новини.LIVE рассказывают, что известно о новом главе украинского правительства.

Карьера и образование Корецкого

Сергей Корецкий — украинский менеджер, который более 25 лет работает в топливно-энергетической сфере. До прихода в государственный сектор он руководил одной из крупнейших сетей автозаправочных комплексов страны, а впоследствии возглавил "Укрнафту", "Укртатнафту" и НАК "Нафтогаз Украины".

Родился 14 марта 1978 года в Луцке. Высшее образование получал в несколько этапов. Сначала окончил Луцкий государственный технический университет по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство", позже получил диплом экономиста по специальности "Экономика предприятия".

Впоследствии также учился в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа, где освоил специальность "Добыча нефти и газа". В 2019 году завершил программу Executive MBA Киево-Могилянской бизнес-школы. Работать Корецкий начал еще в конце 1990-х годов в луцкой группе компаний "Континуум".

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За два десятилетия он прошел путь от сотрудника аналитического отдела до руководителя бизнеса.

Работа в WOG

Одним из ключевых этапов карьеры Корецкого стала работа в топливной компании WOG. Он руководил сетью АЗС в период ее активного развития, отвечая за стратегию, финансы, переговоры с инвесторами и масштабирование бизнеса.

Под его руководством компания начала активно развивать направление нетопливного сервиса. Помимо традиционной торговли топливом, WOG расширила сеть кофеен и сделала ставку на развитие сопутствующих услуг, что впоследствии стало одним из трендов украинского топливного рынка.

Собственный бизнес

В 2018 году Корецкий покинул WOG и занялся предпринимательством. Он основал компанию IDEALIST Coffee Co., которая специализировалась на обжарке кофе и развитии собственной сети кофеен.

Одновременно он работал в международном энергетическом бизнесе, став соучредителем и председателем правления швейцарской компании Centurion Group SA, занимавшейся трейдингом энергоресурсов.

Переход в государственный сектор

В ноябре 2022 года, после передачи государству стратегических нефтяных активов, Корецкий был назначен директором "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Сергей Корецкий. Фото: Forbes Ukraine

На тот момент компании нуждались в масштабной перестройке. Новое руководство сосредоточилось на восстановлении финансовой дисциплины, модернизации производства и наращивании добычи.

За следующие два года "Укрнафта" существенно улучшила финансовые показатели. Компания увеличила добычу нефти и природного газа, полностью погасила многолетний налоговый долг, приступила к бурению новых скважин и впервые за долгое время начала масштабные геологические исследования.

Параллельно предприятие обновляло техническое оборудование, внедряло международные стандарты корпоративного управления и расширяло сотрудничество с иностранными партнерами.

Работа в "Нафтогазе"

Весной 2025 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" избрал Сергея Корецкого председателем правления компании. Он возглавил "Нафтогаз" в период, когда Россия значительно усилила атаки на газовую инфраструктуру Украины. Из-за повреждений объектов добычи страна потеряла значительную часть собственного производства газа, а одним из главных вызовов стала подготовка к новому отопительному сезону.

Под руководством Корецкого компания активизировала сотрудничество с международными банками и партнерами для привлечения финансирования на закупку импортного газа, ремонт поврежденной инфраструктуры и формирование необходимых запасов в подземных хранилищах.

В то же время он стал одним из публичных представителей украинской энергетики на международном уровне. В комментариях ведущим мировым СМИ Корецкий рассказывал о последствиях российских атак, потребностях Украины в энергоресурсах и необходимости дальнейшей поддержки со стороны партнеров.

Напомним, предыдущее правительство Верховная Рада уволила 14 июля. Главой Кабмина была Юлия Свириденко. Часть министров будет переизбрана.