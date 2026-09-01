НДС на посылки стоимостью до 150 евро: Рада не поддержала отмену льготы

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В понедельник, 1 сентября, Верховная Рада не поддержала законопроекты № 15460 и № 15112-д, предусматривавшие изменения в налогообложении международных посылок. За таможенный законопроект проголосовали 194 народных депутата, однако для принятия решения не хватило 32 голосов. Таким образом, посылки с иностранных маркетплейсов стоимостью до 150 евро пока остаются без НДС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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НДС на AliExpress и Temu откладывается

Законопроекты предусматривали введение 20% НДС на товары, которые украинцы покупают через иностранные маркетплейсы. Речь идет, в частности, о популярных платформах вроде AliExpress и Temu.

Налог должны были уплачивать сами иностранные платформы при оформлении и оплате заказа. Для этого планировалось создать электронный реестр иностранных маркетплейсов.

Также законопроект предусматривал упрощение таможенного оформления международных отправлений. Новые правила могли вступить в силу не ранее 1 января 2027 года и только после подтверждения готовности государственных информационных систем.

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Это уже не первая попытка отменить соответствующую льготу. 26 мая Верховная Рада также не смогла поддержать изменения: тогда соответствующие поправки к законопроекту №12360 получили 222 голоса при необходимых 226.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада тестирует новый формат работы, который позволит депутатам продолжать пленарные заседания во время воздушных тревог. Убежище оборудовали местами для 330 народных депутатов, а голосовать они смогут через свои телефоны или планшеты по персональному QR-коду. В ближайшие дни систему будут тестировать группами примерно по 20 парламентариев.

Также парламент на этой неделе планирует рассмотреть законопроекты об электросамокатах и ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения. Для пользователей электротранспорта предлагается ввести ряд ограничений, в частности запретить управление в состоянии опьянения и перевозку пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией. Также предлагается увеличить штрафы за превышение скорости — в зависимости от нарушения они могут составлять от 680 до 3400 грн, а за повторные значительные превышения — 17 тысяч грн.