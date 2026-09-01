ПДВ на посилки до 150 євро: Рада не підтримала скасування пільги

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У віворок, 1 вересня, Верховна Рада не підтримала законопроєкти №15460 та №15112-д, які передбачали зміни в оподаткуванні міжнародних посилок. За митний законопроєкт проголосували 194 народні депутати, однак для ухвалення рішення не вистачило 32 голосів. Тож посилки з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро поки залишаються без ПДВ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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ПДВ на AliExpress і Temu відкладається

Законопроєкти передбачали запровадження 20% ПДВ на товари, які українці купують через іноземні маркетплейси. Йдеться, зокрема, про популярні платформи на кшталт AliExpress і Temu.

Податок мали сплачувати самі іноземні платформи під час оформлення та оплати замовлення. Для цього планували створити електронний реєстр іноземних маркетплейсів.

Також законопроєкт передбачав спрощення митного оформлення міжнародних відправлень. Нові правила могли запрацювати не раніше 1 січня 2027 року і лише після підтвердження готовності державних інформаційних систем.

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Це вже не перша спроба скасувати відповідну пільгу. 26 травня Верховна Рада також не змогла підтримати зміни: тоді відповідні поправки до законопроєкту №12360 отримали 222 голоси за необхідних 226.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада тестує новий формат роботи, який дозволить депутатам продовжувати пленарні засідання під час повітряних тривог. Укриття обладнали місцями для 330 народних депутатів, а голосувати вони зможуть через власні телефони або планшети за персональним QR-кодом. Найближчими днями систему протестують групами приблизно по 20 парламентарів.

Також парламент цього тижня планує розглянути законопроєкти щодо електросамокатів та посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Для користувачів електротранспорту пропонують встановити низку обмежень, зокрема заборонити керування у стані сп’яніння та перевезення пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією. Також пропонується збільшити штрафи за перевищення швидкості — залежно від порушення вони можуть становити від 680 до 3400 грн, а за повторні значні перевищення — 17 тисяч грн.