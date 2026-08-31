Верховная Рада будет работать во время тревог: как депутаты будут голосовать в укрытии

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада будет продолжать работу во время воздушных тревог. Народным депутатам будет предоставлено 10 минут на спуск в укрытие. Там уже подготовлена необходимая инфраструктура и расставлены стулья для 330 парламентариев.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Ольги Василевской-Смаглюк. Фото: скриншот

Как депутаты будут голосовать в укрытии

По словам Василевской-Смаглюк, новый формат работы должен позволить парламенту не прерывать пленарные заседания из-за объявления воздушной тревоги.

Для голосования народные депутаты будут использовать собственные планшеты или телефоны. С помощью персонального QR-кода они смогут перейти на специальную страницу для голосования.

Таким образом, после спуска в укрытие депутаты смогут продолжать участвовать в рассмотрении законопроектов и голосовать за решения парламента.

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Перед полноценным запуском новый формат работы планируется протестировать. В ближайшие дни депутаты будут спускаться в укрытие группами примерно по 20 человек, чтобы протестировать систему.

В укрытии уже подготовлены места для 330 народных избранников. Ожидается, что нововведение позволит Верховной Раде не прерывать заседания во время тревог и эффективнее использовать время пленарной работы.

Как писали Новини.LIVE, часть оппозиционных фракций выступает против возможного проведения заседаний Верховной Рады в укрытии во время воздушных тревог. В то же время в Аппарате Рады заявили, что принимают меры для обеспечения бесперебойной работы парламента во время тревог.

Также Новини.LIVE сообщали, что на следующей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть два законопроекта, которые могут изменить правила дорожного движения. Один из них касается электросамокатов и другого легкого электротранспорта, а второй — ужесточения штрафов за превышение скорости. В частности, предлагается ввести четыре уровня ответственности в зависимости от того, насколько водитель превысил допустимую скорость.