Депутаты Верховной Рады в сессионном зале. Фото: Верховная Рада Украины

Во вторник, 24 ноября, Верховная Рада приняла два постановления (№ 16191 и № 16207), касающиеся условий работы украинского бизнеса во время воздушных тревог. Документы предусматривают пересмотр правительственных ограничений для предприятий во время "желтого" уровня угрозы и обращение к Кабинету министров о смягчении требований к обустройству укрытий. Изменения должны помочь предпринимателям продолжать работу, сохранять рабочие места и в то же время обеспечивать право работников самостоятельно заботиться о собственной безопасности.

Об этом стало известно во время пленарного заседания, передает Новини.LIVE.

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Парламент предлагает пересмотреть правила работы предприятий без укрытий

Первый документ — об обращении парламента к Кабинету министров относительно неотложных мер по защите бизнеса и экономики Украины. Его цель — пересмотреть требования, установленные правительственным постановлением № 1092 от 4 сентября 2026 года, которое регулирует работу предприятий при различных уровнях воздушной угрозы.

В частности, депутаты предлагают изменить правила для предприятий, в помещениях которых нет постоянного или временного укрытия. Согласно действующим положениям, такие субъекты хозяйствования могут продолжать деятельность во время "желтого" уровня угрозы по согласованию с трудовым коллективом, однако только в течение трех месяцев с момента вступления в силу правительственного постановления.

Этот срок истекает 4 декабря 2026 года. По его истечении предприятия без укрытий рискуют лишиться возможности работать при объявлении "желтого" уровня угрозы на прежних условиях.

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В парламенте обратили внимание, что обустроить укрытия за такой короткий период могут не все предприниматели. Особенно сложной является ситуация для малого бизнеса, который арендует помещения и не имеет технической возможности проводить строительные работы или тратить значительные средства на создание защитных сооружений.

В материалах к постановлению также отмечается, что угроза со стороны дронов может сопровождаться длительными воздушными тревогами — до 10–15 часов в сутки. Из-за этого ограничение работы без укрытий может повлиять на торговые заведения, общественное питание, сферу услуг, небольшие производства и аграрные предприятия.

Поэтому парламент предлагает правительству пересмотреть соответствующую норму и разрешить предприятиям без укрытий продолжать деятельность по согласованию с работниками, не ограничивая такую возможность трехмесячным сроком.

Новые условия работы бизнеса во время "желтого" уровня угрозы

Второй документ непосредственно касается пересмотра постановления Кабмина № 1092 и условий работы субъектов хозяйствования во время "желтого" уровня угрозы.

В частности, правительству предлагается в течение трех календарных дней пересмотреть действующие правила и разрешить предприятиям, у которых нет укрытий, продолжать работу при наличии добровольного индивидуального письменного согласия работников.

При этом решение о продолжении работы не будет означать, что человек теряет право укрыться в безопасном месте. Каждый работник сможет в любой момент прекратить работу и воспользоваться укрытием.

В то же время на работодателей будет возложена обязанность информировать работников и посетителей о воздушной тревоге и обеспечивать предусмотренные законодательством меры безопасности.

Таким образом, предложенный механизм предусматривает добровольное согласие человека на продолжение работы во время "желтого" уровня угрозы. Работник самостоятельно будет решать, оставаться ли на рабочем месте, а работодатель должен обеспечить надлежащее информирование об опасности.

Как писали Новини.LIVE, недавно Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств с призывом присоединиться к Коалиции убежищ гражданской защиты для Украины. Инициатива предусматривает привлечение международной помощи для строительства новых защитных сооружений и модернизации существующих. Украина рассчитывает на финансовую, техническую, инженерную и экспертную поддержку партнеров для усиления защиты гражданского населения.

Также 26 октября 2026 года Рада продлила военное положение в Украине ещё на 90 дней — до 29 января 2027 года. Решение было принято на основании указа президента Владимира Зеленского, его поддержали 293 народных депутата. Продление особого правового режима предусматривает сохранение предусмотренных законом ограничений, в частности комендантского часа и особых правил передвижения.