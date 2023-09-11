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Рада Европы обсудит восстановление Украины и поддержку семей, — SkyNews

11 сентября 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Рада Европы обсудит восстановление Украины и поддержку семей, — SkyNews
Рада Европы. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министры юстиции стран Европейского Союза и Великобритании собрались в Риге. Они обсудят восстановление украинской системы правосудия, поддержку уязвимых детей и привлечение военных преступников к ответственности.

Об этом сообщает SkyNews.

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Вопросы восстановления Украины

На заседании будут рассматриваться вопросы репатриации украинских детей из России и шаги, которые Рада Европы может предпринять для поддержки воссоединяемых семей — например, путем создания центральной системы отчетности о пропавших детях и скоординированного сбора данных.

"Мы будем продолжать предлагать непоколебимую поддержку Украине, поскольку она работает над восстановлением ущерба, нанесенного ее стране и ее системе правосудия российским вторжением", — сказал министр юстиции Британии Алекс Чолк.

По его словам, продолжается работа с международными партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности и обеспечить справедливость для народа Украины.

Напомним, министерство юстиции Украины активизировало меры по экстрадиции коррупционных преступников, нашедших убежище в европейских государствах. Приоритет будет уделен тем, кто больше всего нарушил закон.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что по завершении военных действий Украина станет магнитом для иностранных инвестиций. Он отметил, что считает возможным создание открытого и прозрачного государства после завершения конфликта.

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