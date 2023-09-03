Мін'юст домовляється з Європою про повернення корупціонерів, що втекли

Міністр юстиції Денис Малюська. Фото: weukraine.tv

Міністерство юстиції України активізувало заходи щодо екстрадиції корупційних злочинців, які знайшли притулок у європейських державах. Пріоритет буде приділено тим, хто найбільше порушив закон.

Про це повідомив голова відомства Денис Малюська в ефірі телемарафону.

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Малюська наголосив на складності цього завдання. За його словами, багато європейських країн, у яких ховаються найвідоміші правопорушники з України, ставляться вкрай обережно до питань надання їх з огляду на війну в Україні.

"Ці люди наймають кваліфікованих адвокатів, які вказують на ризики їх повернення. Проте ми сподіваємося, що це явище щодо ключових фігур буде нетривалим", — каже міністр.

Денис Малюська також заявив, що найближчим часом головну увагу буде зосереджено на тих, хто завдав країні найбільших збитків.

"Після адаптації та модернізації процесу прийому громадян в умовах воєнних дій, ми очікуємо значного покращення ситуації", — завершив він свою промову.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському . Підозра була оголошена за кількома статтями.

Також ми повідомляли, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект №9659, який прирівнює корупцію до державної зради. Його авторами стали народний депутат Дмитро Разумков та його об'єднання у ВР.