Зеленський розповів, чи отримає Україна інвестиції для відбудови після війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що після завершення військових дій Україна стане магнітом для закордонних інвестицій. Він наголосив, що вважає за можливе створення відкритої та прозорої держави після завершення конфлікту.

Про це Президент України розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Зеленський також наголосив на необхідності збереження єдності суспільства у боротьбі проти спільного ворога. Він визнав, що люди мають природне почуття втоми, але наголосив на важливості вжиття рішучих заходів проти корупції.

"Після досягнення перемоги, я переконаний, що Україна отримає значні кошти. Очікується економічна підтримка не лише від Європейського Союзу та США, а й від наших друзів. У нашу економіку потечуть інвестиції. Ми спілкуємося з багатьма країнами з різних континентів — великими та сильними націями, які, хоч і не є членами великих спілок, підтримують нас, хай і не завжди відкрито. Ці держави готові вкладати в основні сектори української економіки, такі як енергетика", — сказав український лідер.

Водночас Зеленський уточнив, що подарунки ніхто не зробить Україні. Зараз є певні кроки щодо реструктуризації боргів країни.

"50 млрд — це від Євросоюзу. Але це не всі гроші, які дадуть, тому що, безумовно, цих грошей не вистачить. Але подарунків не буде, і потрібно з цим жити. Тому навіть 50 млрд — це багато для нас", — додав він.

На його думку, головне завдання — це забезпечення миру та відновлення контролю над окупованими територіями як на військовому, так і на політичному фронтах.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася за державну зраду. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.