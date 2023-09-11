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Рада Європи обговорить відновлення України та підтримку сімей, — SkyNews

11 вересня 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рада Європи обговорить відновлення України та підтримку сімей, — SkyNews
Рада Європи. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністри юстиції країн Європейського Союзу та Великої Британії зібралися в Ризі. Вони обговорять відбудову української системи правосуддя, підтримку вразливих дітей і притягнення військових злочинців до відповідальності. 

Про це повідомляє SkyNews.

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На засіданні розглядатимуть питання репатріації українських дітей з Росії та кроки, які Рада Європи може вжити для підтримки сімей, які возз’єднуються — наприклад, шляхом створення центральної системи звітності про зниклих дітей та скоординованого збору даних.

"Ми продовжуватимемо пропонувати непохитну підтримку Україні, оскільки вона працює над відновленням шкоди, завданої її країні та її системі правосуддя російським вторгненням", — сказав міністр юстиції Британії Алекс Чолк. 

За його словами, триває робота з міжнародними партнерами, щоб притягнути винних до відповідальності та забезпечити справедливість для народу України.

Нагадаємо, міністерство юстиції України активізувало заходи щодо екстрадиції корупційних злочинців, які знайшли притулок у європейських державах. Пріоритет буде приділено тим, хто найбільше порушив закон.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що після завершення військових дій Україна стане магнітом для закордонних інвестицій. Він наголосив, що вважає за можливе створення відкритої та прозорої держави після завершення конфлікту.

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