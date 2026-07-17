Рада готовит меры наказания за опасные TikTok-челленджи в школах: законопроект

Депутаты в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий административную ответственность за вовлечение детей в опасные интернет-челленджи и онлайн-игры. Документ также предлагает штрафовать родителей несовершеннолетних нарушителей и руководителей учебных заведений, если они будут скрывать такие случаи от полиции. Инициатива призвана усилить защиту детей от деструктивного контента в социальных сетях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Школы обяжут сообщать в полицию об опасных челленджах среди учеников

В пояснительной записке авторы отмечают, что в последние годы среди детей и подростков стремительно распространяются опасные интернет-тренды, челленджи и онлайн-игры через TikTok, Instagram, Telegram и другие социальные сети. Речь идет о заданиях, которые могут представлять угрозу жизни, здоровью или достоинству детей, в частности имитация удушения, выполнение опасных трюков, употребление вредных веществ или призывы к самоповреждению.

По данным, приведенным авторами документа, более 85% украинских подростков ежедневно проводят в соцсетях более четырех-пяти часов, а около четверти детей уже сталкивались в интернете с психологическим давлением, опасными заданиями или травлей. В то же время киберполиция ежегодно фиксирует сотни случаев вовлечения несовершеннолетних в деструктивные онлайн-сообщества.

Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство не охватывает случаи распространения опасных интернет-челленджей, если они не имеют признаков буллинга. Кроме того, в настоящее время отсутствует ответственность руководителей учебных заведений, которые не сообщают правоохранительным органам о таких случаях.

Какие наказания предлагаются

Документом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьёй.

В частности,за пропаганду, привлечение или принуждение учащихся к участию в деструктивных интернет-челленджах предлагается установить штраф в размере от 850 до 1 700 грн или общественные работы сроком от 20 до 40 часов.

Если такие действия совершит несовершеннолетний, то ответственность будут нести его родители или законные представители. Для них также предусмотрен штраф от 850 до 1 700 грн.

Отдельно законопроект вводит ответственность для директоров школ и других учебных заведений. Если руководитель не сообщит в Национальную полицию об обнаруженных фактах участия учащихся в опасных интернет-трендах, ему грозит штраф от 1 700 до 3 400 грн или исправительные работы сроком до одного месяца с удержанием 20% заработка.

Также документ предлагает законодательно определить понятие "деструктивный интернет-тренд". Под ним предлагается понимать массовую модель поведения, которая распространяется через информационно-коммуникационные сети и побуждает детей к действиям, которые могут угрожать их жизни, здоровью, психическому состоянию или достоинству, но не подпадают под определение буллинга.

Согласно законопроекту, дела о таких административных правонарушениях будут рассматривать районные и городские суды, а составлять соответствующие протоколы смогут сотрудники Национальной полиции.

Как писали Новини.LIVE, в четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила нового премьер-министра. Правительство возглавил Сергей Корецкий.

Он уже внес кандидатуры на должности глав министерств. В тот же день, 16 июля, парламент их утвердил. Вакантными пока остаются должности глав МИД и Минобороны.