Путин бежал из Москвы, — СМИ

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин уехал из Москвы. Его везут в государственную резиденцию на Валдай.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в украинской разведке издания "Украинская правда".

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По неофициальной информации украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин оставил столицу РФ Москву.

"У нас уже есть данные, что Путин уезжает из Москвы. Его везут на Валдай", — говорится в комментарии неназванного сотрудника спецслужб изданию УП.

В Москве паника

Кроме того, уже известно, что жители российской столицы паникуют от возможности штурма Москвы наемниками ЧВК "Вагнер".

Кроме того, у властей якобы есть планы минирования всех мостов в Москве.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

Напомним, сегодня, 24 июня, ранее стало известно, что самолет Владимира Путина вылетел из Москвы в направлении Санкт-Петербурга, а в районе тверской резиденции диктатора пропал с радаров.