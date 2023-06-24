Путин бежал из Москвы, — СМИ
Президент Российской Федерации Владимир Путин уехал из Москвы. Его везут в государственную резиденцию на Валдай.
Об этом сообщает со ссылкой на источники в украинской разведке издания "Украинская правда".
Путин скрылся
По неофициальной информации украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин оставил столицу РФ Москву.
"У нас уже есть данные, что Путин уезжает из Москвы. Его везут на Валдай", — говорится в комментарии неназванного сотрудника спецслужб изданию УП.
В Москве паника
Кроме того, уже известно, что жители российской столицы паникуют от возможности штурма Москвы наемниками ЧВК "Вагнер".
Кроме того, у властей якобы есть планы минирования всех мостов в Москве.
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.
Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.
Напомним, сегодня, 24 июня, ранее стало известно, что самолет Владимира Путина вылетел из Москвы в направлении Санкт-Петербурга, а в районе тверской резиденции диктатора пропал с радаров.