Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Путин прибыл с визитом в Китай: что известно arrow

Путин прибыл с визитом в Китай: что известно

17 октября 2023 07:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Путин прибыл с визитом в Китай: что известно
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 17 октября, российский диктатор Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин. Его ждет ряд переговоров и участие в форумах.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Путин в Китае 17 октября

Как известно, российский диктатор проведет в Пекине два дня, 17-18 октября. За это время он встретится и проведет переговоры с президентом Вьетнама У Ван Тхионгом, премьер-министром Королевства Таиландом Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурелсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом. Кроме того, он примет участие в III Международном форуме "Один пояс — один путь".

В свою очередь Путин также присоединится к церемонии официальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.

"Не исключено, что лидеры пообщаются тет-а-тет и за рамками переговоров по самым чувствительным темам. От России уедет представительная делегация высших госслужащих и бизнесменов", — сообщали накануне российские СМИ.

Отметим, что переговоры запланированы также у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Известно, что он с визитом должен прибыть в КНДР.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сделал новое скандальное заявление о войне в Украине. В этот раз он цинично заявил, что контрнаступление ВСУ "провалилось".

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам российского диктатора, он планирует приехать с визитом в страну.

Добавим, что в России впервые рассказали, откуда они получают беспилотники. Там заявили, что их поставляют из Китая.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз