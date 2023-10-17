Путин прибыл с визитом в Китай: что известно

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Во вторник, 17 октября, российский диктатор Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин. Его ждет ряд переговоров и участие в форумах.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как известно, российский диктатор проведет в Пекине два дня, 17-18 октября. За это время он встретится и проведет переговоры с президентом Вьетнама У Ван Тхионгом, премьер-министром Королевства Таиландом Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурелсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом. Кроме того, он примет участие в III Международном форуме "Один пояс — один путь".

В свою очередь Путин также присоединится к церемонии официальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.

"Не исключено, что лидеры пообщаются тет-а-тет и за рамками переговоров по самым чувствительным темам. От России уедет представительная делегация высших госслужащих и бизнесменов", — сообщали накануне российские СМИ.

Отметим, что переговоры запланированы также у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Известно, что он с визитом должен прибыть в КНДР.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сделал новое скандальное заявление о войне в Украине. В этот раз он цинично заявил, что контрнаступление ВСУ "провалилось".

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам российского диктатора, он планирует приехать с визитом в страну.

Добавим, что в России впервые рассказали, откуда они получают беспилотники. Там заявили, что их поставляют из Китая.