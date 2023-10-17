Путін прибув з візитом до Китаю: що відомо

Сі Цзіньпін та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У вівторок, 17 жовтня, російський диктатор Володимир Путін прибув з дводенним візитом до Пекіна. Його чекає низка переговорів та участь у форумах.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як відомо, російський диктатор проведе у Пекіні два дні, 17-18 жовтня. За цей час він зустрінеться та проведе переговори з президентом В'єтнаму У Ван Тхіонгом, прем'єр-міністром Королівства Таїланд Сеттхой Тхавісіном, президентом Монголії Ухнаагійн Хурелсухом та президентом Лаоської Народно-Демократичної республіки Тхонглуном Сісулітом. Окрім того, він візьме участь у III Міжнародному форумі "Один пояс — один шлях".

Своєю чергою Путін також доєднається до церемонії офіційної зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.

"Не виключено, що лідери поспілкуються тет-а-тет і за рамками переговорів на найчутливіші теми. Від Росії поїде представницька делегація вищих держслужбовців та бізнесменів", — повідомляли напередодні російські ЗМІ.

Зазначимо, що переговори заплановані також в очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Відомо, що він з візитом має прибути до КНДР.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зробив нову скандальну заяву про війну в Україні. Цього разу він цинічно заявив, що контрнаступ ЗСУ "провалився".

Також ми писали, що президент РФ Володимир Путін поговорив телефоном з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. За словами російського диктатора, він планує приїхати з візитом до країни.

Додамо, у Росії вперше розповіли, звідки вони отримують безпілотники. Там заявили, що їх постачають із Китаю.