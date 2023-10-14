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Путін планує відвідати Вірменію, — ЗМІ

14 жовтня 2023 19:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Путін планує відвідати Вірменію, — ЗМІ
Президент РФ Володимир Путін. Фото: The Presidential Press and Information Office
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент РФ Володимир Путін поговорив телефоном з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. За словами російського диктатора, він планує приїхати з візитом до країни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у Вірменії.

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Поїздка Путіна до країни

Путін наголосив, що у Вірменії начебто не планують виходити із СНД (Співдружність незалежних держав) та зазначив, що хоче відвідати країну.

"І запрошення є, і йому запрошення є до Росії. Подивимося. Ми все розуміємо, ми всі дорослі люди. Розуміємо, що там відбувається. Це трагедія вірмен Карабаху. Йому, мабуть, не до поїздок зараз. Але ми в контакті залишаємось, працюємо з ним, постійно на зв’язку. Складеться нормальна ситуація — і я до них з’їжджу, і вони приїдуть", — сказав Путін.

Затвердження ратифікації Римського статуту

Раніше у пресслужбі вірменського президента Ваагна Хачатуряна заявили про підписання закону щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). У парламенті країни ратифікували його 3 жовтня.

Таким чином ця країна визнала юрисдикцію Гаазького суду, який видав ордер на арешт Путіна.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном. Лідери обговорили перспективи формування партнерських та дружніх відносин між країнами. 

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