Путін та Сі Цзіньпін планують обговорити міжнародні питання
У середу, 18 жовтня, російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони планують обговорити міжнародні питання.
Про це повідомляє The Guardian.
Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна
Кремль підтвердив, що Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Пекіні для переговорів у середу. Вони відбудуться на полях форуму, присвяченого десятиріччю китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".
"Під час переговорів особливу увагу буде приділено міжнародним і регіональним питанням", — йдеться в повідомленні.
Це буде перша поїздка російського диктатора після того як у березні Міжнародний кримінальний суд видав на нього ордер.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зробив нову скандальну заяву про війну в Україні. Цього разу він цинічно заявив, що контрнаступ ЗСУ "провалився".
Також ми писали, що президент РФ Володимир Путін поговорив телефоном з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. За словами російського диктатора, він планує приїхати з візитом до країни.
Додамо, у Росії вперше розповіли, звідки вони отримують безпілотники. Там заявили, що їх постачають із Китаю.
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