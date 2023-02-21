Реакция российского руководства на визит Байдена

В бой против президента США были брошены донецкий МММ-щик, запорожский гауляйтер и директор Московского цирка

День визита Байдена в Киев ознаменовался поразительной скудостью официальных реакций со стороны россии. Разумеется, вышла в специальный эфир дисциплинированная Скабеева, отметился очередным потоком телеграмного бреда Медведев, возрыдали над отсутствием ударов "калибрами" по Киеву z-блогеры — но и только. Из официальных лиц (вечно запойный замглавы Совфеда — не в счет) в соцсетях на приезд Байдена отреагировала, по сути, лишь Мария Захарова — выставив в твиттере фотографию американского и украинского президентов на фоне Михайловского собора и возмущенно спросив, кто же из них православный.

Более существенные вопросы российский истеблишмент 20 февраля, похоже, затрагивать не решался. Официальные лица затаились в ожидании послания путина, содержание которого до последнего момента держалось в тайне, и их можно понять — откроешь рот не в полном соответствии с линией партии, и пиши пропало. Поэтому отдуваться пришлось мелким сошкам, которым, согласно российской табели о рангах, все равно терять нечего.

Моськи и слон

Итак, на борьбу с американским президентом были брошены такие могучие политологические умы, как "глава ДНР" Денис Пушилин, запорожский гауляйтер Владимир Рогов и даже директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный. Именно ими 20 февраля забивали эфир главные пропагандистские помойки россии — видимо, рассудив, что природа не терпит пустоты.

"Принимать глав других стран — внутреннее дело суверенных государств, но это не случай Украины. Она управляется из США, и в Киев прибыл один из архитекторов государственного вооруженного переворота в 2014 году", — поведал "РИА Новости" бывший МММ-щик Пушилин, добавив, что, по его профессиональному мнению, Байден приезжал убеждать "оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США".

Не менее глубокий анализ событий озвучил тому же новостному агентству "член главного совета" администрации временно оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов.

"Своим визитом в оккупированный Киев Байден хотел показать, что Украина — это "их корова, и они ее доят". Но Зеленскому стоит напрячься. Визит американского президента ничего хорошего обычно его сателлитам не приносит. Достаточно вспомнить встречи с американскими ставленниками в Афганистане, Ираке, Вьетнаме", — заявил запорожский гауляйтер.

А вот телеканалу "Царьград", за неимением более авторитетных источников, пришлось забивать эфир мнениями директора Большого московского госцирка Эдгарда Запашного (кстати, не смейтесь: цирк в россии — очень серьезная организация, закупающая на государственном уровне бронежилеты и каски).

Как выяснилось, Запашного (который с 24 февраля от избытка патриотических чувств переименовался в соцсетях в Zапашного) очень раздражает "политический туризм" Байдена: взял, дескать, моду старикашка по миру разъезжать — нет, чтобы сидеть дома под санкциями, как московские клоуны…

Маргиналы всех стран, соединяйтесь!

Впрочем, не циркачами едиными. Помимо профессионального анализа от пушилиных и запашных, российским пропагандистам удалось все-таки отыскать истинную сенсацию, которая уж точно должна уничтожить в глазах мировой общественности Байдена и Украину заодно. Оказывается, американский Конгресс возмущен смертельным оскорблением, которое Украина нанесла США путем отсутствия на Зеленском галстука и смокинга!

Заголовки российских интернет-изданий 20.02.2023

Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что из всего Конгресса оскорбилась флиской Зеленского только ультраправая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин — дама весьма своеобразная и прославившаяся в основном ковид-диссидентством, приверженностью теории Qanon и отрицанием теории эволюции. Впрочем, эти прогрессивные убеждения как раз должны быть очень близки русским патриотам — как известно, патриарх Кирилл, главный хранитель русских духовных скреп, Дарвина тоже не жалует, а что касается теории о том, что Америкой правят сатанисты, каннибалы и педофилы — тут и говорить нечего.

"Чтоб ни одна пушка не выстрелила"

А тем временем рядовые российские z-блогеры пребывали в унынии, пытаясь найти ответ на вопрос, почему же все-таки "дементный пенсионер" Байден трусливо гуляет по Киеву, а вечно молодой светоч разума владимир владимирович и иже с ним отважно отсиживается в бункере. Ответы выходили неутешительными.