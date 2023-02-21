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Пушилин против Байдена, или Как российская пропаганда с Америкой воевала

21 февраля 2023 12:06
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Реакция российского руководства на визит Байдена
В бой против президента США были брошены донецкий МММ-щик, запорожский гауляйтер и директор Московского цирка
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

День визита Байдена в Киев ознаменовался поразительной скудостью официальных реакций со стороны россии. Разумеется, вышла в специальный эфир дисциплинированная Скабеева, отметился очередным потоком телеграмного бреда Медведев, возрыдали над отсутствием ударов "калибрами" по Киеву z-блогеры — но и только. Из официальных лиц (вечно запойный замглавы Совфеда — не в счет) в соцсетях на приезд Байдена отреагировала, по сути, лишь Мария Захарова — выставив в твиттере фотографию американского и украинского президентов на фоне Михайловского собора и возмущенно спросив, кто же из них православный.

Более существенные вопросы российский истеблишмент 20 февраля, похоже, затрагивать не решался. Официальные лица затаились в ожидании послания путина, содержание которого до последнего момента держалось в тайне, и их можно понять — откроешь рот не в полном соответствии с линией партии, и пиши пропало. Поэтому отдуваться пришлось мелким сошкам, которым, согласно российской табели о рангах, все равно терять нечего.

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Итак, на борьбу с американским президентом были брошены такие могучие политологические умы, как "глава ДНР" Денис Пушилин, запорожский гауляйтер Владимир Рогов и даже директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный. Именно ими 20 февраля забивали эфир главные пропагандистские помойки россии — видимо, рассудив, что природа не терпит пустоты.

"Принимать глав других стран — внутреннее дело суверенных государств, но это не случай Украины. Она управляется из США, и в Киев прибыл один из архитекторов государственного вооруженного переворота в 2014 году", — поведал "РИА Новости" бывший МММ-щик Пушилин, добавив, что, по его профессиональному мнению, Байден приезжал убеждать "оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США".

Візит Байдена - реакція росії

Не менее глубокий анализ событий озвучил тому же новостному агентству "член главного совета" администрации временно оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов.

"Своим визитом в оккупированный Киев Байден хотел показать, что Украина — это "их корова, и они ее доят". Но Зеленскому стоит напрячься. Визит американского президента ничего хорошего обычно его сателлитам не приносит. Достаточно вспомнить встречи с американскими ставленниками в Афганистане, Ираке, Вьетнаме", — заявил запорожский гауляйтер.

А вот телеканалу "Царьград", за неимением более авторитетных источников, пришлось забивать эфир мнениями директора Большого московского госцирка Эдгарда Запашного (кстати, не смейтесь: цирк в россии — очень серьезная организация, закупающая на государственном уровне бронежилеты и каски).

Как выяснилось, Запашного (который с 24 февраля от избытка патриотических чувств переименовался в соцсетях в Zапашного) очень раздражает "политический туризм" Байдена: взял, дескать, моду старикашка по миру разъезжать — нет, чтобы сидеть дома под санкциями, как московские клоуны…

Візит Байдена - реакція росії

Маргиналы всех стран, соединяйтесь!

Впрочем, не циркачами едиными. Помимо профессионального анализа от пушилиных и запашных, российским пропагандистам удалось все-таки отыскать истинную сенсацию, которая уж точно должна уничтожить в глазах мировой общественности Байдена и Украину заодно. Оказывается, американский Конгресс возмущен смертельным оскорблением, которое Украина нанесла США путем отсутствия на Зеленском галстука и смокинга!

Візит Байдена - реакція росії

Візит Байдена - реакція росії

Візит Байдена - реакція росії
Заголовки российских интернет-изданий 20.02.2023

Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что из всего Конгресса оскорбилась флиской Зеленского только ультраправая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин — дама весьма своеобразная и прославившаяся в основном ковид-диссидентством, приверженностью теории Qanon и отрицанием теории эволюции. Впрочем, эти прогрессивные убеждения как раз должны быть очень близки русским патриотам — как известно, патриарх Кирилл, главный хранитель русских духовных скреп, Дарвина тоже не жалует, а что касается теории о том, что Америкой правят сатанисты, каннибалы и педофилы — тут и говорить нечего.

"Чтоб ни одна пушка не выстрелила"

А тем временем рядовые российские z-блогеры пребывали в унынии, пытаясь найти ответ на вопрос, почему же все-таки "дементный пенсионер" Байден трусливо гуляет по Киеву, а вечно молодой светоч разума владимир владимирович и иже с ним отважно отсиживается в бункере. Ответы выходили неутешительными.

Візит Байдена - реакція росії

Візит Байдена - реакція росії

Візит Байдена - реакція росії

Візит Байдена - реакція росії

 

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