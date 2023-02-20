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"Старик и банда наркоманов": Медведева порвало из-за визита Байдена в Украину

20 февраля 2023 18:13
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Реакция Медведева на приезд Байдена - детали
На дублера путина в очередной раз снизошло алкогольное вдохновение
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Приезд президента США Джо Байдена ожидаемо возбудил не только российских пропагандистов, но и штатного "оратора" путина — заместителя председателя Совета безопасности рф Дмитрия Медведева.

Как заявил Медведев в соцсетях, Байден, якобы получивший "гарантии сохранности", во время приезда в Киев "обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба".

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"И вот тут важно отметить, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно. В огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету", — написал Медведев.

Также бывший президент рф заявил, ссылаясь на неких "выходцев с украинских территорий", что в Украине на данный момент осталось всего 20-25 млн населения.

"Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее", — написал он.

Візит Байдена до Києва

Напомним, ранее Дмитрий Медведев неоднократно угрожал Украине и Западу ядерной войной, а также назвал "обслуживающим персоналом для американцев"  премьер-министра Японии Кисиду Фумио, осудившего российский ядерный шантаж.

Также бывший дублер путина заявлял, что предложение рождественского перемирия со стороны россии было "рукой христианского милосердия", якобы протянутой Украине, и пророчил, что "Штаты окончательно кинут старуху Европу".

Фото: Konstantin Zavrazhin/Pool/REUTERS

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