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"Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

20 февраля 2023 17:00
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Пылающая русня - реакция сети на визит Байдена
Z-пропагандисты пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Выходит не очень
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Приезд Джо Байдена в Киев предсказуемо вызвал шквал эмоций за поребриком. Новини.LIVE выбрали для вас самые феерические реакции российских пользователей соцсетей на это прискорбное для россии событие.

"Срочно нужен двойник!"

Судя по всему, главной проблемой пропагандистов и z-блогеров стала необходимость объяснить россиянам, почему всесильный кремль со своими хвалеными "калибрами" и "искандерами" позволяет вражескому Байдену разгуливать по вражескому Киеву. Разумеется, говорить вслух, что "калибр" способен скорее попасть в очередной общественный туалет, чем в Байдена, было бы неловко, поэтому пришлось выкручиваться.

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Например, один из российских телеграм-каналов пошел по самому легкому пути и объявил, что Байден в Киеве ненастоящий.

Визит Байдена в Киев

Правда, не прошло и часа, как авторы канала переобулись в полете и выдали версию, что Байден — это, конечно, Байден, но его визит в Киев — на самом деле коварная интрига демократов, желающих избавиться от своего лидера.

Визит Байдена в Киев

В свою очередь, более трезвые обозреватели не стали разводить конспирологических теорий, а честно впали в пессимизм:

Визит Байдена в Киев

Визит Байдена в Киев

Визит Байдена в Киев

Кризис жанра

А вот пропагандисты высшей лиги, в отличии от аматоров, позволить себе роскошь публичного пессимизма не могут. Поэтому Ольге Скабеевой даже пришлось организовать  специальный срочный эфир, чтобы объяснить зомбированной публике, почему великая могучая россия никак не может "бомбануть"  по президенту США, который гуляет по Крещатику. По итогам долгого и мучительного брейншторма, гости программы пришли к выводу, что главный корень зла представляет вовсе не Байден.

"Ну вот угрохать Байдена — кто придет на смену? Харрис. Байден хоть, несмотря на свою деменцию, он все-таки соображает, кое-какие у него ограничители есть, а у нее-то вообще никаких ограничителей нет! Вот что ей скажут Блинкен и Салливан — то она и делает", — сообщили у Скабеевой.

А вот кремлевский политолог Марков поступил проще: не углубляясь в конспирологические дебри, он утешил расстроенную аудиторию, сообщив, что путин просто очень "честный и цивилизованный". А вот Зеленский — ожидаемо коварный злодей, который решил напугать бедного американского пенсионера "фальшивой воздушной тревогой".

Визит Байдена в Киев

Визит Байдена в Киев

Впрочем, z-публику ни одно из этих объяснений почему не успокоило, а скорее наоборот:

Визит Байдена в Киев

Визит Байдена в Киев

Фото: Reuters

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