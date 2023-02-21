Реакція російського керівництва на візит Байдена

У бій проти президента США було кинуто донецького МММ-щика, запорізького гауляйтера і директора Московського цирку

День візиту Байдена до Києва ознаменувався вражаючою убогістю офіційних реакцій з боку росії. Звісно, вийшла у спеціальний ефір дисциплінована Скабеєва, відзвітував черговим потоком телеграмного марення Медведєв, заридали над відсутністю ударів "калібрами" по Києву z-блогери — і, власне, все. З офіційних осіб (вічно запійного заступника голови Радфеда не рахуємо) у соцмережах на приїзд Байдена відреагувала, по суті, лише Марія Захарова — виставивши у твіттері світлину американського та українського президентів на тлі Михайлівського собору та обурено запитавши, хто ж із них православний.

Більш суттєвих питань російський істеблішмент 20 лютого, схоже, зачіпати не наважувався. Офіційні особи зачаїлися в очікуванні послання путіна, зміст якого до останнього моменту тримався в таємниці, і їх можна зрозуміти — розкриєш рота не в повній відповідності до лінії партії, і тобі гаплик. Тому відбувати за них довелося дрібним сошкам, яким, згідно з російським табелем про ранги, все одно втрачати нема чого.

Моськи та слон

Отже, у бій з американським президентом було кинуто такі могутні політологічні уми, як "очільник ДНР" Денис Пушилін, запорізький гауляйтер Володимир Рогов і навіть директор Великого московського державного цирку Едгард Запашний. Саме ними 20 лютого забивали ефір головні пропагандистські смітники росії — вочевидь, розсудивши, що природа не терпить порожнечі.

"Приймати очільників інших країн — внутрішня справу суверенних держав, але це не випадок України. Вона керується зі США, і до Києва прибув один з архітекторів державного збройного перевороту в 2014 році", — розповів "РИА Новости" колишній МММщик Пушилін, додавши що, на його професійну думку, Байден приїжджав переконувати "решту України, що залишилася, жертвувати собою заради інтересів США".

Не менш глибокий аналіз подій озвучив тому ж самому агентству "член головної ради" адміністрації тимчасово окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов.

"Своїм візитом до окупованого Києва Байден хотів показати, що Україна — це "їхня корова, і вони її доять". Але Зеленському варто напружитися. Візит американського президента нічого хорошого зазвичай його сателітам не приносить. Досить згадати зустрічі з американськими ставлениками в Афганістані, Іраку, В'єтнамі", — заявив запорізький гауляйтер.

А от телеканалу "Царгород" через брак більш авторитетних джерел довелося забивати ефір думками директора Великого московського держцирку Едгарда Запашного (до речі, не смійтеся: цирк у росії — дуже серйозна організація, яка закуповує на державному рівні бронежилети та каски).

Як з'ясувалося, Запашного (який з 24 лютого у надлишку патріотичних почуттів перейменувався в соцмережах на Zапашного) дуже дратує "політичний туризм" Байдена: унадився, мовляв, стариган світом подорожувати замість того, щоб сидіти вдома під санкціями, як московські клоуни...

Маргінали всіх країн, об'єднуйтесь!

Втім, циркачами справа не обмежилася. Крім професійного аналізу від пушилиних та запашних, російським пропагандистам все ж таки вдалося відшукати справжню сенсацію, яка вже точно знищить в очах світової громадськості і Байдена, й Україну заразом. Виявляється, американський Конгрес обурився з приводу смертельної образи, яку Україна завдала США шляхом відсутності на Зеленському краватки та смокінгу!

Заголовки російських інтернет-видань 20.02.2023

Щоправда, при уважному розгляді виявилося, що з усього Конгресу образилася на фліску Зеленського лише ультраправа конгресвумен Марджорі Тейлор Грін — дама вельми своєрідна й уславлена переважно ковід-дисидентством, прихильністю до теорії Qanon та запереченням теорії еволюції. Втім, ці прогресивні переконання мають бути дуже близькі російським патріотам — як відомо, патріарх Кирило, головний охоронець російських духовних скрєп, Дарвіна теж не любить, а що ж до теорії про те, що Америкою керують сатаністи, канібали і педофіли — тут і казати нема чого.

"Щоб жодна гармата не вистрілила"

А тим часом пересічні російські z-блогери сумували, намагаючись знайти відповідь на питання, чому ж все-таки "дементний пенсіонер" Байден боягузливо гуляє Києвом, а вічно молодий світоч розуму володимир володимирович і їже з ним хоробро відсиджується в бункері. Відповіді виходили невтішними.