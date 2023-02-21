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Пушилін проти Байдена, або Як російська пропаганда з Америкою воювала

21 лютого 2023 12:06
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Реакція російського керівництва на візит Байдена
У бій проти президента США було кинуто донецького МММ-щика, запорізького гауляйтера і директора Московського цирку
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

День візиту Байдена до Києва ознаменувався вражаючою убогістю офіційних реакцій з боку росії. Звісно, вийшла у спеціальний ефір дисциплінована Скабеєва, відзвітував черговим потоком телеграмного марення Медведєв, заридали над відсутністю ударів "калібрами" по Києву z-блогери — і, власне, все. З офіційних осіб (вічно запійного заступника голови Радфеда не рахуємо) у соцмережах на приїзд Байдена відреагувала, по суті, лише Марія Захарова — виставивши у твіттері світлину американського та українського президентів на тлі Михайлівського собору та обурено запитавши, хто ж із них православний.

Більш суттєвих питань російський істеблішмент 20 лютого, схоже, зачіпати не наважувався. Офіційні особи зачаїлися в очікуванні послання путіна, зміст якого до останнього моменту тримався в таємниці, і їх можна зрозуміти — розкриєш рота не в повній відповідності до лінії партії, і тобі гаплик. Тому відбувати за них довелося дрібним сошкам, яким, згідно з російським табелем про ранги, все одно втрачати нема чого.

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Отже, у бій з американським президентом було кинуто такі могутні політологічні уми, як "очільник ДНР" Денис Пушилін, запорізький гауляйтер Володимир Рогов і навіть директор Великого московського державного цирку Едгард Запашний. Саме ними 20 лютого забивали ефір головні пропагандистські смітники росії — вочевидь, розсудивши, що природа не терпить порожнечі.

"Приймати очільників інших країн — внутрішня справу суверенних держав, але це не випадок України. Вона керується зі США, і до Києва прибув один з архітекторів державного збройного перевороту в 2014 році", — розповів "РИА Новости" колишній МММщик Пушилін, додавши що, на його професійну думку, Байден приїжджав переконувати "решту України, що залишилася, жертвувати собою заради інтересів США".

Візит Байдена - реакція росії.

Не менш глибокий аналіз подій озвучив тому ж самому агентству "член головної ради" адміністрації тимчасово окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов.

"Своїм візитом до окупованого Києва Байден хотів показати, що Україна — це "їхня корова, і вони її доять". Але Зеленському варто напружитися. Візит американського президента нічого хорошого зазвичай його сателітам не приносить. Досить згадати зустрічі з американськими ставлениками в Афганістані, Іраку, В'єтнамі", — заявив запорізький гауляйтер.

А от телеканалу "Царгород" через брак більш авторитетних джерел довелося забивати ефір думками директора Великого московського держцирку Едгарда Запашного (до речі, не смійтеся: цирк у росії — дуже серйозна організація, яка закуповує на державному рівні бронежилети та каски).

Як з'ясувалося, Запашного (який з 24 лютого у надлишку патріотичних почуттів перейменувався в соцмережах на Zапашного) дуже дратує "політичний туризм" Байдена: унадився, мовляв, стариган світом подорожувати замість того, щоб сидіти вдома під санкціями, як московські клоуни...

Візит Байдена - реакція росії.

Маргінали всіх країн, об'єднуйтесь!

Втім, циркачами справа не обмежилася. Крім професійного аналізу від пушилиних та запашних, російським пропагандистам все ж таки вдалося відшукати справжню сенсацію, яка вже точно знищить в очах світової громадськості і Байдена, й Україну заразом. Виявляється, американський Конгрес обурився з приводу смертельної образи, яку Україна завдала США шляхом відсутності на Зеленському краватки та смокінгу!

Візит Байдена - реакція росії.

Візит Байдена - реакція росії.

Візит Байдена - реакція росії.
Заголовки російських інтернет-видань 20.02.2023

Щоправда, при уважному розгляді виявилося, що з усього Конгресу образилася на фліску Зеленського лише ультраправа конгресвумен Марджорі Тейлор Грін — дама вельми своєрідна й уславлена переважно ковід-дисидентством, прихильністю до теорії Qanon та запереченням теорії еволюції. Втім, ці прогресивні переконання мають бути дуже близькі російським патріотам — як відомо, патріарх Кирило, головний охоронець російських духовних скрєп, Дарвіна теж не любить, а що ж до теорії про те, що Америкою керують сатаністи, канібали і педофіли — тут і казати нема чого.

"Щоб жодна гармата не вистрілила"

А тим часом пересічні російські z-блогери сумували, намагаючись знайти відповідь на питання, чому ж все-таки "дементний пенсіонер" Байден боягузливо гуляє Києвом, а вічно молодий світоч розуму володимир володимирович і їже з ним хоробро відсиджується в бункері. Відповіді виходили невтішними.

Візит Байдена - реакція росії.

Візит Байдена - реакція росії.

Візит Байдена - реакція росії.

Візит Байдена - реакція росії.

 

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