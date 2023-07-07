"Протеррористическая позиция": Зеленский раскритиковал поклонников РФ на Западе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на сторонников России на Западе. По его словам, поддержка действий оккупантов РФ сейчас равнозначна протеррористической позиции, ведь захватчики продолжают убивать мирных людей.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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Глава государства подчеркнул, что поддержка Украины — это проевропейская позиция.

По его словам, пророссийские взгляды ясны, поскольку захватчики — это агрессоры, которые пришли на нашу землю убивать и пытать людей.

"Каждый человек имеет выбор, но если кто-то хочет проверить, хочет увидеть Россию на границах своего государства, на границах вашего государства, то сколько стоит такая проверка?" — отметил президент.

Он сказал, что проверка может обернуться гибелью тысячи людей в результате подрыва гидроэлектростанции или отключениями электроэнергии из-за оккупации АЭС, как это произошло в Украине.

Пресс-конференция Зеленского и Чапутовой. Фото: ОП

"Кто эти люди, которые могут иметь такую позицию? Что такое российская позиция? Сегодня — это протеррористическая позиция. И это неправильно... Неужели кому-то нравится эта российская рулетка?" — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский публично поспорил с президентом Болгарии Руменом Радевым по военной помощи. Он подверг критике его за пророссийскую позицию.

Также мы писали, что сегодня, 7 июля, Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Словакии. Он сообщил, что две страны подписали контракт на производство самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.