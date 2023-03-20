Пророссийский кандидат не прошел во второй тур выборов президента Черногории
В первом туре президентских выборов Черногории побеждает действующий глава страны Мило Джуканович. Пророссийский кандидат Андрей Мандич не попадает во второй тур.
Об этом информирует агентство Reuters.
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Во втором туре президентских выборов Черногории, которые состоятся 2 апреля, будут соревноваться действующий глава страны Мило Джуканович и представитель от новой проевропейской партии, бывший министр экономики Яков Милатович.
Известно, что в первом туре за Мило Джукановича проголосовали чуть более 35% избирателей. Его оппонент Яков Милатович получил 29% голосов.
Однако самой большой сенсацией стало то, что пророссийский кандидат, считавшийся фаворитом гонки, Андрей Мандич не прошел во второй тур голосования. Впрочем, политологи говорят, что Мандич все еще может повлиять на победителя второго тура — он уже призвал своих избирателей поддержать во втором туре Якова Милатовича.
Напомним, ранее мы писали, что в Черногории стартовали выборы президента страны. Всего в волеизъявлении участвовали семь кандидатов.