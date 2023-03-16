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Президент Чорногорії розпустив парламент: у чому причина

16 березня 2023 23:22
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Завтра Міло Джуканович має оголосити дату дострокових виборів
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сьогодні, 16 березня президент Чорногорії Міло Джуканович підписав указ щодо розпуску парламенту. Відомо, що депутати упродовж 90 днів не змогли обрати новий уряд.

Про це пише RTCG.

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Деталі

Відтепер у країні мають відбутися дострокові парламентські вибори, дату яких Міло Джуканович має оголосити вже завтра — 17 березня.

Відповідно до ухваленого в країні законодавства, після розпуску парламенту вибори варто провести не раніше ніж через 60 днів і не пізніше ніж через сто днів. Таким чином, вони можуть відбутися наприкінці травня — на початку червня.

Цікаво, що розпуск парламенту відбувається за три дні до призначених на неділю, 19 березня, президентських виборів у Чорногорії, на яких Джуканович є одним із кандидатів.

Як відомо, Джуканович став президентом Чорногорії у 2018 році. Тоді він пообіцяв своїм виборцям зберегти курс країни на членство в ЄС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.

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