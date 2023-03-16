Президент Чорногорії розпустив парламент: у чому причина
Сьогодні, 16 березня президент Чорногорії Міло Джуканович підписав указ щодо розпуску парламенту. Відомо, що депутати упродовж 90 днів не змогли обрати новий уряд.
Про це пише RTCG.
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Деталі
Відтепер у країні мають відбутися дострокові парламентські вибори, дату яких Міло Джуканович має оголосити вже завтра — 17 березня.
Відповідно до ухваленого в країні законодавства, після розпуску парламенту вибори варто провести не раніше ніж через 60 днів і не пізніше ніж через сто днів. Таким чином, вони можуть відбутися наприкінці травня — на початку червня.
Цікаво, що розпуск парламенту відбувається за три дні до призначених на неділю, 19 березня, президентських виборів у Чорногорії, на яких Джуканович є одним із кандидатів.
Як відомо, Джуканович став президентом Чорногорії у 2018 році. Тоді він пообіцяв своїм виборцям зберегти курс країни на членство в ЄС.
Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.