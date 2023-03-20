Проросійський кандидат не пройшов до другого туру виборів президента Чорногорії
У першому турі президентських виборів Чорногорії перемагає чинний очільник країни Міло Джуканович. Натомість проросійський кандидат Андрій Мандич не потрапляє до другого туру.
Про це інформує агентство Reuters.
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Відтак, у другому турі президентських виборів Чорногорії, які відбудуться 2 квітня, змагатимуться чинний глава країни Міло Джуканович та представник від нової проєвропейської партії, колишній міністр економіки Яков Мілатович.
Відомо, що у першому турі за Міло Джукановича проголосували трохи більш як 35% виборців. Натомість його опонент Яков Мілатович отримав 29% голосів.
Однак найбільшою сенсацією стало те, що проросійський кандидат, який вважався фаворитом перегонів, Андрій Мандич не пройшов до другого туру голосування. Втім політологи кажуть, що Мандич все ще може вплинути на переможця другого туру — він вже закликав своїх виборців підтримати у другому турі Якова Мілатовича.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Чорногорії стартували вибори президента країни. Всього у волевиявленні брали участь сім кандидатів.