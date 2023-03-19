У Чорногорії проходять вибори президента: що відомо

Чинний президент Чорногорії Міло Джуканович

У неділю, 19 березня, у Чорногорії відбувається перший тур виборів президента. Участь беруть сім кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вибори у Чорногорії

Відомо, що у виборах беруть участь сім кандидатів, включно з чинним главою державою Міло Джукановичем, який обіймав ті чи інші важливі політичні посади в країні останні 30 років.

Головними опонентами Джукановича на недільних виборах є Андрія Мандич, голова "Демократичного фронту", який прагне тісніших зв'язків із Сербією та росією, та Яков Мілатович, прозахідний економіст і заступник голови руху "Європа зараз".

Для перемоги в першому турі необхідно набрати понад 50%. Соцопитування вказують на високу ймовірність другого туру 2 квітня.

Нагадаємо, 16 березня президент Чорногорії Міло Джуканович підписав указ щодо розпуску парламенту. Відомо, що депутати упродовж 90 днів не змогли обрати новий уряд.

Розпуск парламенту відбувся за три дні до призначених на неділю, 19 березня, президентських виборів у Чорногорії, на яких Джуканович є одним із кандидатів.