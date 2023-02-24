Пророссийские политики Молдовы поддержали вброс кремля о подготовке провокаций на территории Приднестровья
Пророссийские депутаты Молдовы в ОБСЕ пытаются продвигать вброс кремля о подготовке провокаций на территории непризнанного Приднестровья. Они хотят обвинить Украину.
Об этом сообщает Gagauznews.
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Соответствующее заявление сделал депутат Молдовы Василий Боля от пророссийской Партии социалистов.
"Сегодня на полях работы ПА ОБСЕ в присутствии 80 делегатов из многих стран мира я намерен поднять этот вопрос и подчеркнуть: поскольку с точки зрения официального признания международных границ Приднестровья является частью Республики Молдова, то любые провокации по этому региону станут нападением на Молдову", — заявил Боля.
Напомним, Министерство обороны россии выступило с заявлением о том, что власти Украины якобы готовят провокацию против непризнанного Приднестровья. В то же время официальные власти Молдовы эту информацию опровергают.
Также мы писали, аналитики Института отмечают, что такое обоснование позволит россии оправдывать войну, начатую против практически любого соседа — против Молдовы или стран Средней Азии, даже не имеющих общих границ со страной-агрессором.
Глава правительства Молдовы Дорин Речан ранее заявил, что россия планирует дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы открыть новый фронт. Кремль хочет захватить аэропорт в Кишиневе и опрокинуть туда своих военных.