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Росія заявила, що Україна планує вторгнення у Придністров'я: у Молдові відповіли

23 лютого 2023 10:23
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росія заявила, що Україна планує вторгнення у Придністров'я: у Молдові відповіли
Росія звинуватила Україну у підготовці провокації у Придністров'ї
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністерство оборони росії виступило з заявою про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. Водночас офіційна влада Молдови цю інформацію спростовує. 

Відповідна заява була опублікована пресслужбою міноборони рф вранці у четвер, 23 лютого. 

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Звинувачення росії

У заяві йдеться про те, що провокація нібито буде здійснена підрозділами Збройних сил України, зокрема "із залученням націоналістичного формування "Азов".

Також російське відомство заявило, що як "привід для вторгнення" планують інсценування наступу російських військ із території Придністров'я, і для цього українські військові нібито будуть переодягнені у форму військовослужбовців Збройних сил рф.

Реакція Молдови

Влада Молдови спростовує заяву міністерства оборони рф про те, що Україна нібито готує провокацію в невизнаному Придністров'ї. Про це йдеться в заяві Telegram-каналу Prima Sursă, який є офіційним каналом Кишинева для перевірки інформації.

"Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова", — йдеться в заяві.

У Кишиневі наголошують, що відомства Молдови співпрацюють із зарубіжними партнерами, і в разі загрози для країни суспільство негайно буде поінформовано. 

Зазначимо, що раніше президент рф скасував указ від 2012 року, який передбачав, що росія продовжить активно шукати шляхи розв'язання придністровського конфлікту на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови. 

Нагадаємо, на мітингу, присвяченому "дню захисника вітчизни" володимир путін визнав, що війна в Україні триває за "історичні кордони росії". Цим він може обґрунтувати напад на будь-яку країну, частини якої колись належали Російській імперії. 

Аналітики Інституту зазначають, що таке обґрунтування дозволить росії виправдовувати війну, розпочату проти практично будь-якого сусіда — проти Молдови чи країн Середньої Азії, які навіть не мають спільних кордонів з країною-агресором — бо всі вони містять території, які входили до Російської імперії чи Радянського Союзу.

Глава уряду Молдови Дорін Речан раніше заявив, що росія планує дестабілізувати ситуацію в Молдові, аби відкрити новий фронт. Кремль хоче захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

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