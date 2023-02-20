Пєсков застеріг владу Молдови від висловлювань про Придністров'я

Пєсков застеріг влади Молдови від висловлювань про Придністров'я: деталі
Спікер кремля Дмитро Пєсков заявив, що молдавській владі слід бути обережними щодо присутності російських військ у Придністров'ї після заяви нового прем'єр-міністра Доріна Речана про необхідність демілітаризації регіону. Пєсков також висловив занепокоєння напруженими відносинами між москвою та Кишиневом.
Про це пише "Інтерфакс".
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Слова Пєскова
Речан 18 лютого, за два дні після затвердження його на посаді глави уряду, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ.
"Росія була і є дуже відповідальною стороною щодо придністровських справ, продовжує виконувати свою відповідну функцію. Нашим молдавським візаві хотілося б порекомендувати бути дуже і дуже обережними з подібним", — заявив Пєсков.
Пєсков також висловив занепокоєння напруженими відносинами між москвою та Кишиневом, зазначивши, що молдавське керівництво виявляє антиросійську істерію та відсутність конструктивізму, що може завдати шкоди двостороннім відносинам і Молдові загалом.
Нагадаємо, що спікер президента росії Дмитро Пєсков зухвало відреагував на передачу Україні танків Leopard. За його словами, "можливі постачання німецьких танків Україні не обіцяють нічого хорошого для майбутнього російсько-німецьких відносин".