Проросійські політики Молдови підтримали вкид кремля про підготовку провокацій на території Придністров'я

Придністров'я

Проросійські депутати Молдови в ОБСЄ намагаються просувати вкид кремля щодо підготовки провокацій на території невизнаного Придністров'я. Вони хочуть звинуватити Україну.

Про це повідомляє Gagauznews.

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Відповідну заяву зробив депутат Молдови Василь Боля від проросійської Партії соціалістів.

"Сьогодні на полях роботи ПА ОБСЄ у присутності 80 делегатів з багатьох країн світу я маю намір порушити це питання і наголосити: оскільки з точки зору офіційного визнання міжнародних кордонів Придністров'я є частиною Республіки Молдова, відтак будь-які провокації щодо цього регіону стануть нападом на Молдову", — заявив Боля.

Нагадаємо, Міністерство оборони росії виступило з заявою про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. Водночас офіційна влада Молдови цю інформацію спростовує.

Також ми писали, аналітики Інституту зазначають, що таке обґрунтування дозволить росії виправдовувати війну, розпочату проти практично будь-якого сусіда — проти Молдови чи країн Середньої Азії, які навіть не мають спільних кордонів з країною-агресором.

Глава уряду Молдови Дорін Речан раніше заявив, що росія планує дестабілізувати ситуацію в Молдові, аби відкрити новий фронт. Кремль хоче захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.