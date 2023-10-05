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Пророссийская партия работает: Словакия свернула военную помощь для Украины

5 октября 2023 12:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Пророссийская партия работает: Словакия свернула военную помощь для Украины
Президенты Украины и Словакии Владимир Зеленский и Зузана Чапутова. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Словакия решила прекратить военную помощь для Украины. Произошло это после победы на парламентских выборах партии Smer-SD.

Об этом пишет Dennik N.

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Обещания для избирателей

Отмечается, что президент Словакии Зузана Чапутова выступила за это решение, ведь обещала избирателям этой партии не предоставлять "ни одной пули для Украины".

В издании отмечают, что министерство обороны Словакии планировало выделить Украине очередной пакет военной помощи, который могли предоставить еще при предыдущем правительстве. Но Чапутова, политически отвечающая за правительство, не позволила этого сделать.

Позиция Чапутовой

По ее словам, если бы она проигнорировала эти обещания, тогда могли бы произойти неприятные события.

В свою очередь спикер президентки Словакии Мартин Стрижинец в комментарии для издания отметил, что Чапутова согласилась с необходимостью "уважать результаты демократических выборов", из-за чего и приняла такую позицию.

Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что рано говорить о том, как победа партии SMER на парламентских выборах в Словакии может повлиять на позицию этого государства. Как известно, главой партии "Курс — социальная демократия" является пророссийский политик Роберт Фицо.

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