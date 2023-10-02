Кулеба відповів, чи вплине перемога SMER на позицію Словаччини щодо України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: пресслужба МЗС

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що наразі рано говорити про те, як перемога партії SMER на парламентських виборах у Словаччині може вплинути на позицію цієї держави. Як відомо, очільником партії "Курс — соціальна демократія" є проросійський політик Роберт Фіцо.

Про це український дипломат заявив під час брифінгу, який відбувся 2 жовтня.

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Що сказав Кулеба

За його словами, Україна поважає словацький народ за їхній вибір. Він зауважив, що висновки необхідно робити пізніше.

🔴LIVE: HR/VP @JosepBorrellF and Foreign Minster @DmytroKuleba joint doorstep ahead of 🇪🇺EU Ministerial meeting with 🇺🇦Ukraine https://t.co/9NG7u8e4vH — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) October 2, 2023

"Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз занадто рано стверджувати, як саме результат виборів впливатиме на позицію Словаччини. Треба дочекатися формування коаліції, і після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки", — пояснив Кулеба.

Позиція лідера партії

Зазначимо, лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо, який святкував перемогу на парламентських виборах у Словаччині, повторно висловив свої плани припинити підтримку України. За його словами, у Словаччини більше проблем, ніж в Україні.

Нагадаємо, за результатами нещодавніх виборів попередні дані відображають, що експрем'єр Роберт Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах у Словаччині, провівши кампанію за припинення військової підтримки України. Дані на виборчих дільницях вказують, що Фіцо разом із його соціал-демократичною партією Smer-SSD зміг отримати 22,9% голосів.