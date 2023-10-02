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Кулеба відповів, чи вплине перемога SMER на позицію Словаччини щодо України

2 жовтня 2023 12:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кулеба відповів, чи вплине перемога SMER на позицію Словаччини щодо України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: пресслужба МЗС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що наразі рано говорити про те, як перемога партії SMER на парламентських виборах у Словаччині може вплинути на позицію цієї держави. Як відомо, очільником партії "Курс — соціальна демократія" є проросійський політик Роберт Фіцо. 

Про це український дипломат заявив під час брифінгу, який відбувся 2 жовтня.

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За його словами, Україна поважає словацький народ за їхній вибір. Він зауважив, що висновки необхідно робити пізніше. 

"Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз занадто рано стверджувати, як саме результат виборів впливатиме на позицію Словаччини. Треба дочекатися формування коаліції, і після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки", — пояснив Кулеба.

Позиція лідера партії

Зазначимо, лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо, який святкував перемогу на парламентських виборах у Словаччині, повторно висловив свої плани припинити підтримку України. За його словами, у Словаччини більше проблем, ніж в Україні.

Нагадаємо, за результатами нещодавніх виборів попередні дані відображають, що експрем'єр Роберт Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах у Словаччині, провівши кампанію за припинення військової підтримки України. Дані на виборчих дільницях вказують, що Фіцо разом із його соціал-демократичною партією Smer-SSD зміг отримати 22,9% голосів.

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