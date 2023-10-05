Проросійська партія працює: Словаччина згорнула військову допомогу для України

Президенти України та Словаччини Володимир Зеленський і Зузана Чапутова. Фото: ОП

Словаччина вирішила припинити військову допомогу для України. Сталося це після перемоги на парламентських виборах партії Smer-SD.

Про це пише Dennik N.

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Обіцянки для виборців

Зазначається, що президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила за це рішення, адже обіцяла виборцям цієї партії не надавати "жодної кулі для України".

У виданні зазначають, що міністерство оборони Словаччини планувало виділити Україні черговий пакет військової допомоги, який могли надати ще за часів попереднього уряду. Але Чапутова, яка політично відповідає за уряд, не дозволила цього зробити.

Позиція Чапутової

За її словами, якщо б вона проігнорувала ці обіцянки, тоді б могли відбутися неприємні події.

Своєю чергою речник президентки Словаччини Мартін Стрижинець у коментарі для видання зауважив, що Чапутова погодилася з необхідністю "поважати результати демократичних виборів", через що і прийняла таку позицію.

Нагадаємо, раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що наразі рано говорити про те, як перемога партії SMER на парламентських виборах у Словаччині може вплинути на позицію цієї держави. Як відомо, очільником партії "Курс — соціальна демократія" є проросійський політик Роберт Фіцо.